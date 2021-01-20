Пятьдесят девятая инаугурация президента США прошла с нарушением многих традиций, словно знаменуя, что Америка находится на перепутье и дальше идти по накатанной у американских элит не получится. Вступивший в должность 78-летний Джозеф Байден стал самым престарелым в истории президентом США на момент своей присяги.

Торжество, на котором в центре Вашингтона обычно собирались сотни тысяч, а иногда и больше миллиона человек, с самого начала обещало быть урезанным из-за пандемии. Символично, что за день до церемонии США перешагнули через очередной мрачный рубеж - число жертв коронавируса в стране превысило 400 тысяч.

Потрясшие страну и весь мир протесты у Капитолия 6 января смыли последние надежды на праздничное настроение. В день инаугурации в Вашингтоне действовал режим ЧС. Обычно открытый для гостей центр столицы уже неделю как спрятался за высокими металлическими и бетонными заграждениями, блокпостами с бронемашинами и солдатами словно в преддверии штурма, из-за чего во всех СМИ наперебой звучали сравнения с крепостью. Для обеспечения безопасности инаугурации в одном только Вашингтоне развернули более 25 тысяч (!) бойцов разных подразделений - это в несколько раз больше американского контингента в Афганистане и Ираке, вместе взятых.

Байден накануне инаугурации прибыл из своего дома в штате Делавэр и переночевал в Блэр-хаус - гостевой резиденции Белого дома. Приглашения на традиционный визит вежливости в Белый дом он от Трампа не получил, а потому после утренней службы в церкви отправился прямо на Капитолийский холм в сердце столицы, где для торжества возвели специальную платформу. Гостей на инаугурацию пригласили всего около тысячи, рассадив их на социальной дистанции - это руководство конгресса, члены Верховного суда, военное командование, дипкорпус, а также бывшие президенты с членами семей, включая Барака Обаму, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона.

Незадолго до полдня (20.00 мск) первая в истории США женщина - вице-президент Камала Харрис, а за ней Байден зачитали закрепленный в Конституции США текст присяги. Кстати, впервые в Америке появился "второй джентльмен" - такой странноватый титул теперь будет носить Даг Эмхофф, супруг Харрис.

Умиротворяющая речь Байдена в "старом добром стиле" стала бальзамом на душу либеральных комментаторов

С этой минуты Байден уже в качестве действующего американского лидера получил контроль над так называемым "ядерным чемоданчиком" - системой запуска ядерных арсеналов США. Ему передали пластиковую карту с кодами для приказа о запуске (ее называют the biscuit. - Прим. "РГ"), и за ним всегда будет следовать офицер с металлическим кейсом в черном кожаном футляре (nuclear football. - Прим. "РГ").

После присяги Байден выступил с первой президентской речью, длившейся более 20 минут. Он объявил о "победе демократии", "дне надежды и обновления". Обращаясь не только к сторонникам, но и к противникам, он много говорил о равенстве, уважении, единстве, пообещал "быть президентом всех американцев", чтобы преодолеть раскол в обществе и справиться с пандемией.

Байден не упоминал по имени своего предшественника, но в его пассаже о правде и лжи ради борьбы за власть белыми нитками просматривалась критика Трампа, отказывавшегося признать итоги выборов. Байден попросил присутствовавших минутой молчания почтить память умерших от коронавируса. Он обещал восстановить альянсы Америки на международной арене.

Умиротворяющая речь Байдена в "старом добром стиле" стала бальзамом на душу либеральных комментаторов, которые, без сомнения, напишут о его выступлении самые хвалебные отзывы и противопоставят его бунтарскому стилю Трампа. Но вот докажет ли Байден делом, что он президент всех американцев, это вопрос открытый. Свою речь Байден закончил просьбой к Всевышнему "помочь защитить нашу правду". Но проблема в том, что общей правды у двух половин Америки сегодня нет. И если Байден будет защищать только ту, в которую верят его сторонники, то на объединение нации рассчитывать не приходится. Ведь одновременно демократы на всех парах ведут процесс импичмента и грозят другими разбирательствами Трампу, за которого на выборах проголосовало больше американцев, чем за любого действующего президента в истории США.

Ближе к вечеру Байден планировал подписать в Белом доме первые назначения и указы, в том числе отменяющие решения Трампа о выходе США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. Между тем Джейк Салливан, который, возможно, станет советником президента США по национальной безопасности, выразил уверенность, что Москва и Вашингтон "могут добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности", включая продление ДСНВ, что отвечает и американским интересам.