Новости

В Москве расширили доступ к машино-местам 22:32
Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ 21:49
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп 21:34
СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска 21:31
На МКС отказала российская система получения кислорода 21:23
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC 21:22
МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря 21:13
Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих 20:58
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей 20:29
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20:29
Мишустин поручил до 26 января доложить о ходе вакцинации от COVID-19 20:23
В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19 20:22
Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году 20:17
Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина 20:12
Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм 20:10
В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 19:37
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 19:36
Прокуратура Петербурга объяснила запрет сайтов с аниме "Тетрадь смерти" 19:28
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет 19:21
В Подмосковье число отравившихся школьников приблизилось к 100 19:20
"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе" 19:17
В первую рабочую неделю 2021 года больше всего подорожали помидоры 19:17
Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 19:08
План проведения Года науки и технологий появится до конца января 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
20.01.2021 22:12
Рубрика: В мире

Good, Байден, Америка

Новый президент США приведен к присяге
Текст: Игорь Дунаевский
Пятьдесят девятая инаугурация президента США прошла с нарушением многих традиций, словно знаменуя, что Америка находится на перепутье и дальше идти по накатанной у американских элит не получится. Вступивший в должность 78-летний Джозеф Байден стал самым престарелым в истории президентом США на момент своей присяги.
Место инаугурации Байдена у Капитолия обнесли высоким забором с колючей проволокой. Фото: REUTERS Место инаугурации Байдена у Капитолия обнесли высоким забором с колючей проволокой. Фото: REUTERS
Место инаугурации Байдена у Капитолия обнесли высоким забором с колючей проволокой. Фото: REUTERS

Торжество, на котором в центре Вашингтона обычно собирались сотни тысяч, а иногда и больше миллиона человек, с самого начала обещало быть урезанным из-за пандемии. Символично, что за день до церемонии США перешагнули через очередной мрачный рубеж - число жертв коронавируса в стране превысило 400 тысяч.

Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп

Потрясшие страну и весь мир протесты у Капитолия 6 января смыли последние надежды на праздничное настроение. В день инаугурации в Вашингтоне действовал режим ЧС. Обычно открытый для гостей центр столицы уже неделю как спрятался за высокими металлическими и бетонными заграждениями, блокпостами с бронемашинами и солдатами словно в преддверии штурма, из-за чего во всех СМИ наперебой звучали сравнения с крепостью. Для обеспечения безопасности инаугурации в одном только Вашингтоне развернули более 25 тысяч (!) бойцов разных подразделений - это в несколько раз больше американского контингента в Афганистане и Ираке, вместе взятых.

Байден накануне инаугурации прибыл из своего дома в штате Делавэр и переночевал в Блэр-хаус - гостевой резиденции Белого дома. Приглашения на традиционный визит вежливости в Белый дом он от Трампа не получил, а потому после утренней службы в церкви отправился прямо на Капитолийский холм в сердце столицы, где для торжества возвели специальную платформу. Гостей на инаугурацию пригласили всего около тысячи, рассадив их на социальной дистанции - это руководство конгресса, члены Верховного суда, военное командование, дипкорпус, а также бывшие президенты с членами семей, включая Барака Обаму, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона.

Незадолго до полдня (20.00 мск) первая в истории США женщина - вице-президент Камала Харрис, а за ней Байден зачитали закрепленный в Конституции США текст присяги. Кстати, впервые в Америке появился "второй джентльмен" - такой странноватый титул теперь будет носить Даг Эмхофф, супруг Харрис.

Умиротворяющая речь Байдена в "старом добром стиле" стала бальзамом на душу либеральных комментаторов

С этой минуты Байден уже в качестве действующего американского лидера получил контроль над так называемым "ядерным чемоданчиком" - системой запуска ядерных арсеналов США. Ему передали пластиковую карту с кодами для приказа о запуске (ее называют the biscuit. - Прим. "РГ"), и за ним всегда будет следовать офицер с металлическим кейсом в черном кожаном футляре (nuclear football. - Прим. "РГ").

После присяги Байден выступил с первой президентской речью, длившейся более 20 минут. Он объявил о "победе демократии", "дне надежды и обновления". Обращаясь не только к сторонникам, но и к противникам, он много говорил о равенстве, уважении, единстве, пообещал "быть президентом всех американцев", чтобы преодолеть раскол в обществе и справиться с пандемией.

Фото: REUTERS
Иванов: Есть шанс изменить вектор развития отношений России и США

Байден не упоминал по имени своего предшественника, но в его пассаже о правде и лжи ради борьбы за власть белыми нитками просматривалась критика Трампа, отказывавшегося признать итоги выборов. Байден попросил присутствовавших минутой молчания почтить память умерших от коронавируса. Он обещал восстановить альянсы Америки на международной арене.

Умиротворяющая речь Байдена в "старом добром стиле" стала бальзамом на душу либеральных комментаторов, которые, без сомнения, напишут о его выступлении самые хвалебные отзывы и противопоставят его бунтарскому стилю Трампа. Но вот докажет ли Байден делом, что он президент всех американцев, это вопрос открытый. Свою речь Байден закончил просьбой к Всевышнему "помочь защитить нашу правду". Но проблема в том, что общей правды у двух половин Америки сегодня нет. И если Байден будет защищать только ту, в которую верят его сторонники, то на объединение нации рассчитывать не приходится. Ведь одновременно демократы на всех парах ведут процесс импичмента и грозят другими разбирательствами Трампу, за которого на выборах проголосовало больше американцев, чем за любого действующего президента в истории США.

Ближе к вечеру Байден планировал подписать в Белом доме первые назначения и указы, в том числе отменяющие решения Трампа о выходе США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. Между тем Джейк Салливан, который, возможно, станет советником президента США по национальной безопасности, выразил уверенность, что Москва и Вашингтон "могут добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности", включая продление ДСНВ, что отвечает и американским интересам.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома при церкви в Мадриде
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"