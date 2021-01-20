Промежуточные итоги голосования (оно продлится до 25 января) немного удивительны. Пока среди россиян лидируют не главная звезда турнира Алексей Швед из подмосковных "Химок", не кто-то из стана признанного гегемона ЦСКА, а 20-летний защитник саратовского "Автодора" Никита Михайловский. Он уже неоднократно выступал за различные сборные резерва, теперь на подходе к главной команде страны.
На втором месте идет более опытный боец - Михаил Кулагин, защищающий цвета красноярского "Енисея". До переезда в Сибирь игрок пять лет провел в ЦСКА, откуда много раз вызывался в сборную.
Среди легионеров больше всего голосов пока собрал американский бомбардир ЦСКА Майк Джеймс, чуть опережающий литовского легионера пермской "Пармы" Адаса Юшкявичюса. После 25-го числа Единая лига обнародует расширенные составы на "Матч Звезд", на втором этапе голосования формировать команды будут журналисты ведущих СМИ, регулярно пишущих о баскетболе, в том числе и сотрудники отдела спорта "Российской газеты".
Вот как прокомментировала ход нынешнего голосования гендиректор Единой лиги Илона Корстин:
- За выбором болельщиков, которые получили такую возможность неделю назад, следить очень интересно. Это своеобразный индекс популярности игроков Лиги. В сборной "Звезд России" есть новые имена - лидируют Никита Михайловский, проводящий свой лучший сезон за "Автодор", и Михаил Кулагин, сменивший ЦСКА на "Енисей". Болельщики по заслугам оценили игру этих россиян. Уверена, что еще наберет свои голоса Алексей Швед, который сейчас находится в хорошей форме. В "Звездах Мира" все достаточно объективно: Майк Джеймс из ЦСКА - один из лучших игроков нашего чемпионата, а Адас Юшкявичюс выступает в Перми, где очень активные болельщики. У любителей баскетбола есть еще 4 дня, чтобы проголосовать.