Единая лига продолжает голосования болельщиков в социальных сетях, определяя составы команд на традиционный "Матч Всех Звезд", который на этот раз состоится 14 февраля в Москве на арене дворца спорта в Петровском парке. Игра пройдет в формате "Звезды России" против "Звезд Мира".

Промежуточные итоги голосования (оно продлится до 25 января) немного удивительны. Пока среди россиян лидируют не главная звезда турнира Алексей Швед из подмосковных "Химок", не кто-то из стана признанного гегемона ЦСКА, а 20-летний защитник саратовского "Автодора" Никита Михайловский. Он уже неоднократно выступал за различные сборные резерва, теперь на подходе к главной команде страны.

На втором месте идет более опытный боец - Михаил Кулагин, защищающий цвета красноярского "Енисея". До переезда в Сибирь игрок пять лет провел в ЦСКА, откуда много раз вызывался в сборную.

Среди легионеров больше всего голосов пока собрал американский бомбардир ЦСКА Майк Джеймс, чуть опережающий литовского легионера пермской "Пармы" Адаса Юшкявичюса. После 25-го числа Единая лига обнародует расширенные составы на "Матч Звезд", на втором этапе голосования формировать команды будут журналисты ведущих СМИ, регулярно пишущих о баскетболе, в том числе и сотрудники отдела спорта "Российской газеты".

Вот как прокомментировала ход нынешнего голосования гендиректор Единой лиги Илона Корстин:

- За выбором болельщиков, которые получили такую возможность неделю назад, следить очень интересно. Это своеобразный индекс популярности игроков Лиги. В сборной "Звезд России" есть новые имена - лидируют Никита Михайловский, проводящий свой лучший сезон за "Автодор", и Михаил Кулагин, сменивший ЦСКА на "Енисей". Болельщики по заслугам оценили игру этих россиян. Уверена, что еще наберет свои голоса Алексей Швед, который сейчас находится в хорошей форме. В "Звездах Мира" все достаточно объективно: Майк Джеймс из ЦСКА - один из лучших игроков нашего чемпионата, а Адас Юшкявичюс выступает в Перми, где очень активные болельщики. У любителей баскетбола есть еще 4 дня, чтобы проголосовать.