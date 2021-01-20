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20.01.2021 21:04
Рубрика: Спорт

"Бавария" поедет за титулом

Опубликовано расписание клубного чемпионата мира
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
На неделе в Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира. Соревнования пройдут с 1 по 11 февраля в стране, которая в 2022 году примет первенство планеты, - в Катаре.
Лидер "Баварии" Роберт Левандовски готовится выиграть шестой трофей за год. Фото: Reuters

Турнир проходит по системе плей-офф. Обычно в нем принимают участие сильнейшие команды Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Океании, а также победитель чемпионата страны-огранизатора. Однако в этом году из-за карантинных мер в Новой Зеландии с пробега снялся "Окленд Сити". Таким образом, катарский "Аль-Духаиль" автоматически вышел в четвертьфинал. За трофей поборются победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария", "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Ахли" (Египет), "Тигрес" (Мексика) и обладатель Кубка Либертадорес, который станет известен 30 января по итогам противостояния бразильских "Сантоса" и "Палмейраса". В самых привилегированных условиях оказались "Бавария" и будущий триумфатор Кубка Либертадорес. Они начнут борьбу за титул с полуфинальной стадии. Мюнхенский клуб встретится 8 февраля с кем-то из пары "Аль-Духаиль" - "Аль-Ахли", а днем ранее "Палмейрас" либо "Сантос" сыграют с победителем дуэли "Тигрес" - "Ульсан". Матч за третье место, как и финал, запланированы на 11 февраля. Безусловно, главным фаворитом клубного ЧМ является "Бавария". За последний год Роберт Левандовски и компания победили во всех турнирах, в которых принимали участие: в Бундеслиге, Лиге чемпионов, Суперкубках УЕФА и Германии, а также в розыгрыше Кубка Германии. Главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик неоднократно признавался, что он и его футболисты со всей серьезностью отнесутся к вояжу в Катар.

- Скоро наша команда выиграет еще один крупный трофей. Победа в клубном чемпионате мира 2013 года была большим опытом. Мы хотим воспользоваться этой возможностью. Для клуба, для нас самих и, конечно, для фанатов, - цитирует голкипера "Баварии" Мануэля Нойера официальный сайт мюнхенцев.

Немного о предыстории проведения соревнований. Ожидалось, что это будет последний розыгрыш клубного ЧМ в привычном формате, поскольку с 2021 года он должен был быть расширен до 25 клубов и проводиться раз в четыре года, как ранее Кубок конфедераций, полностью сменив его. Но позднее старый формат был возвращен, и трофей будет разыгрываться каждый год.

Изначально турнир должен был состояться в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса не все конфедерации успели завершить свои клубные континентальные соревнования. В результате ФИФА объявила о переносе клубного ЧМ на начало февраля.

Тем временем очередной неудачный матч провел лондонский "Челси". В поединке 19-го тура чемпионата Англии "синие" проиграли на выезде "Лестеру" со счетом 0:2 и опустились уже на восьмое место в турнирной таблице. В то же время "лисы" сенсационно вышли в единоличные лидеры Премьер-лиги.

Фото: Александр Эшкинин
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"Челси" в последнее время откровенно плох: команда Фрэнка Лэмпарда потерпела пять поражений в предыдущих восьми встречах национального первенства. Две победы пришлись на матчи с "Вест Хэмом" и "Фулхэмом", причем во второй игре соперник еще до перерыва остался в меньшинстве.

Неудивительно, что в британской прессе не стихают разговоры о грядущем увольнении Лэмпарда. Якобы у руководства клуба уже есть четыре кандидата на замену. К слову, один из них - тренер "Лестера" Брендан Роджерс. Также в список вошли наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль, экс-рулевой "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и уволенный недавно из "ПСЖ" Томас Тухель.

- Я не могу контролировать свое будущее. Но журналисты спрашивают о нем уже несколько недель. Возглавив "Челси", я понимал, что будут и трудные времена, потому что клуб не был готов к конкуренции. У нас был трансферный бан, после чего пришло много новичков. Кто-то пытается набрать форму, кто-то еще не адаптировался. Нам нужно бороться и не обращать внимания на слухи, - цитирует Лэмпарда портал Goal.com.

Из других новостей - испанским СМИ стало известно, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился в Турине с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Что именно обсуждали стороны - пока не сообщается.

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Очевидно, что Перес хотел бы вернуть Роналду. Напомним: после девяти лет в Мадриде летом 2018 года Криштиану перешел в "Ювентус". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро, а контракт с итальянским клубом был подписан сроком на четыре года.

При этом сам Перес неоднократно заявлял: он мечтает о возвращении Роналду на "Сантьяго Бернабеу". Португалец же в одном из недавних интервью обмолвился, что был бы не против вернуться в Испанию, где он завоевал кучу как командных, так и индивидуальных наград.

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