Парламентарии обсудили модельное законотворчество в Союзном государстве

Методика разработки модельных законодательных актов и определение приоритетных сфер их регулирования обсуждены в ходе парламентских слушаний и заседания комиссии Парламентского собрания по законодательству, которые были проведены в формате видеоконференции.

Кроме того, информирует БЕЛТА, участниками двустороннего диалога, в котором приняли участие депутаты, представители ПК Союзного государства, министерств и ведомств России и Беларуси, органов власти приграничных регионов, сформирован план модельного законотворчества на 2021 год и среднесрочную перспективу.

Развитие модельного законотворчества, считает депутат нижней палаты белорусского парламента Светлана Любецкая, которую цитирует агентство, является важной основой для унификации правовой базы сотрудничества. Подчеркнув, что Беларусь твердо стоит на пути цифровизации экономики, она полагает, что именно в этой сфере представляют особую ценность рекомендации партнеров.

Ведь "для наших перевозчиков, банковской системы важен опыт соседнего государства, с которым мы выстраиваем общие отношения, чтобы объединить подходы и облегчить трансграничное взаимодействие", - добавила парламентарий.

Кстати, члены Постоянного комитета СГ представили депутатам информацию о ходе работы над проектом концепции сближения законодательства Союзного государства. Рассмотрены были и предложения по повышению эффективности работы в парламентском измерении, обсуждены актуальные вопросы деятельности по обеспечению равных прав граждан Союзного государства.