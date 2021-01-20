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20.01.2021 19:24
Рубрика: Экономика

Теплый прием денег

Перерасчет за некачественные услуги сделают быстрее
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Порядок перерасчетов за некачественные жилищно-коммунальные услуги определил Минстрой. Для этого предлагается внести изменения в правила предоставления этих услуг.

Поправки связаны с внесением изменений в Жилищный кодекс. Ранее перерасчет делала организация, виновная в нарушении. Но если жители оплачивали ЖКУ по прямым договорам, часто возникал вопрос, кто должен пересчитывать плату - управляющая компания или поставщик ресурсов. И только после определения "виновника" жители получали компенсацию.

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Теперь в такой ситуации ресурсоснабжающая организация должна сделать перерасчет, а затем разбираться с управляющей компанией, кто виноват. Если причина в ненадлежащем содержании общего имущества, то УК должна будет компенсировать "ресурсникам" расходы на перерасчет. Так, в квартирах может быть холодно потому, что УК не провела опрессовку и промывку системы отопления, поясняет эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. На выплату компенсации отводится 10 дней с момента получения УК такого требования.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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