Пересадка искусственной роговицы помогла полностью восстановить зрение

В Израиле успешно проведена операция по пересадке полностью искусственной роговицы. Пациентом стал 78-летний мужчина, потерявший зрение десять лет назад. Сейчас он может даже прочитать текст.

Обычно при потере или сильном ухудшении зрения в результате поражения роговицы, к примеру, при травме или инфекционном воспалении применяют кератопластику - пересадку донорской роговицы. Но здесь возможны проблемы с поиском донорского органа. Теперь есть его искусственный аналог.

Имплантат сделан из синтетического материала, структура которого напоминает внеклеточный матрикс, составляющий основную часть стромы (прозрачной оболочки) роговицы, а его пересадка не несет никаких дополнительных рисков, например, заражения.

Операция длилась около часа: конъюнктива или внешняя оболочка глаза была отсоединена от склеры (белочной оболочки). Роговицу пациента убрали и пришили имплантат, покрывающий как роговицу, так и склеру. После имплантации конъюнктива была пришита обратно к склере.

Имплантации искусственной роговицы ждут еще девять пациентов, их планируется прооперировать в Канаде, Франции, Голландии и США.