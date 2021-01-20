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20.01.2021 13:16
Рубрика: Власть

Песков не исключил нового формата Послания президента

Текст: Кира Латухина

Дата Послания президента Федеральному собранию пока не утверждена, а формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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"Нет, пока она не определена", - ответил на соответствующий вопрос журналистов на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По мере того как президент определится с датой оглашения Послания, мы вас проинформируем", - сказал он.

Говоря про формат мероприятия - такой вопрос также задали журналисты - Песков заметил, что пока сказать ничего не может. "Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - пояснил он.

На уточняющий вопрос, может ли формат поменяться и не быть очным, с большим количеством приглашенных, пресс-секретарь президента повторил, что пока трудно что-то сказать. "Какие-то позитивные новости в плане стабилизации эпидемиологической обстановки есть, но пока рано предаваться излишнему оптимизму", - добавил он.

"Еще какое-то время нужно, чтобы спрогнозировать возможный формат оглашения", - заключил Песков.

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