Песков заявил о скорой отладке процесса вакцинации от коронавируса

Производство вакцины от коронавируса - масштабная задача, с учетом спроса могут возникать временные затруднения, но реакция на них оперативная. В самое ближайшее время процесс будет отлажен и сбоев быть не должно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов на брифинге про нехватку препаратов для прививок в ряде регионов, например, на Урале.

"Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны, о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Это очень масштабная задача и, конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать с учетом роста спроса на эту вакцину временные затруднения", - заявил Песков.

"На них оперативно реагируют, принимаются меры, и, конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев", - заверил пресс-секретарь президента.