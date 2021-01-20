В пятницу, 22 января, в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм" пройдет церемония вручения Национальной кинематографической премии "Золотой орел". Разумеется, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Фавориты премии этого года - те картины, названия которых в номинациях представлены больше других - это "Союз Спасения" режиссера Андрея Кравчука (в 14 номинациях), и спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя, которая претендует на 9 наград. Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского значится в пяти номинациях, но конкуренцию с ним выдержать трудно - картина выдвинута от России на "Оскар", получила приз жюри на Венецианском кинофестивале и другие награды. Такое признание говорит о многом.

Фильм сегодня можно уже легально смотреть в интернете, чтобы составить о нем свое мнение, в частности. Он есть в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Но почему он так важен для нашей страны? Напомним, что эта картина рассказывает об эпизоде советской истории, который долго скрывался, - расстреле рабочих в Новочеркасске. Главную роль - партийной функционерки, которая задумалась о том, что в системе что-то не то, лишь после того, как пропала ее дочь, играет Юлия Высоцкая. То есть фильм исторический во всех смыслах.

На звание "Лучший фильм года" на премии "Золотой орел" выдвинуты еще две картины, помимо названных. Это "Блокадный дневник" Андрея Зайцева - победитель ММКФ, и "Лед 2" Жоры Крыжовникова. Трое из режиссеров фильмов "большой пятерки 2020 года" - Андрей Зайцев, Андрей Кончаловский и Жора Крыжовников - могут получить награду в номинации "Лучшая режиссерская работа". Зайцев и Кончаловский также могут получить награду за лучший сценарий. Кончаловский вместе с Еленой Киселевой, они соавторы. Никита Высоцкий и Олег Маловичко за работу в "Союзе Спасения" также в тройке номинантов на эту награду.

Несколько из этих картин попали и в номинацию "Лучшая женская роль в кино". Три претендентки на "Золотого орла" - это Ольга Озоллапиня за работу в фильме "Блокадный дневник", звезда ленты "Дорогие товарищи!" Юлия Высоцкая и Стася Милославская, сыгравшая в "Стрельцове".

Лучшая мужская роль в кино. Здесь соревнуются Юрий Борисов - фильм "Калашников", Максим Матвеев - "Союз Спасения" и Александр Петров - "Стрельцов".

Лауреатами в номинации "Лучшая женская роль второго плана" могут стать Мария Аронова и Надежда Михалкова - обе за работу в фильме "Лед 2", а также Софья Эрнст - "Союз Спасения". Награда "Лучшая мужская роль второго плана" может попасть в руки Александра Домогарова либо Ивана Колесникова - оба сыграли в картине "Союз Спасения". Их конкурент - Александр Яценко, сыгравший партийного "надзирателя" за спортсменами в фильме "Стрельцов".

Актриса Стася Милославская сыграла в фильме "Стрельцов" так, что может получить "Золотого орла" за лучшую женскую роль. Фото: kinopoisk.ru

Что касается телевизионных номинаций, "Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)", по мнению киноакадемиков, один из трех: "Дипломат", режиссер - Юрий Кузьменко, "Магомаев" - Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов и "Одесский пароход" - Сергей Урсуляк. А "Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)" - это "Заступники" - Владимир Котт, "Триггер" - Дмитрий Тюрин и "Ученица Мессинга" - Владимир Нахабцев.

Светлана Немоляева за работу в сериале "Дипломат", Чулпан Хаматова - "Зулейха открывает глаза", и Татьяна Чердынцева - "Ученица Мессинга", попали в номинацию "Лучшая женская роль на телевидении". Александр Лазарев - "Дипломат", Максим Матвеев - "Триггер", Юрий Беляев - "Ученица Мессинга" - в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении".

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте киноакадемии. В них также фигурируют такие отечественные картины, как "На острие", "Вратарь Галактики", "Вторжение" и другие.

А в номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" конкурировать между собой будут "1917" (прокатчик - UPI), "Пиноккио" (Вольга) и "Фассбиндер" ("Ракета релизинг").

Немного статистики

Всего по итогам года Экспертный совет киноакадемии рекомендовал для голосования на премию "Золотой орел": 57 полнометражных игровых фильмов, 21 неигровой фильм, 32 короткометражных фильма, 16 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 11 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2018-2019 годов, а также 37 анимационных фильмов и 23 игровых зарубежных фильма, которые выходили в российском прокате. Кстати, наша киноакадемия не пошла по пути "Оскара" и предпочла не заметить стриминговые сервисы, в частности, их оригинальные проекты. Это странно, поскольку роль сервисов в 2020 году резко возросла. Но, возможно, киноакадемики решили таким образом поддержать кинотеатральный прокат?

Прямая речь

Правда - о фальши

Обозреватель "РГ" перед выходом фильма в российский прокат спросила у Кончаловского о том, как снимать историческое кино, не фальшивя. И вот что он ответил:

"Создание фильмов о 60-х годах ХХ века становится все больше восстановлением исторической достоверности, что само по себе достаточно сложно. В последнее время мы видим немало фильмов, в которых 60-70-80-е годы ХХ века выглядят фальшиво, надуманно, ничуть не соответствуя советским фильмам, снятым в то время, - "Летят журавли" или "Баллада о солдате". Потому моей задачей было достаточно скрупулезно, детально восстановить эпоху СССР 60-х годов. Мне кажется, что советские люди послевоенного времени, которые сражались до победы в Великой Отечественной войне, прошли сталинское время, заслуживают художественного фильма, в котором была бы отдана дань их чистоте и определенной трагичности при осознании несовпадения идеалов коммунизма и окружающей их реальности".