План проведения Года науки и технологий появится до конца января

Финальный вариант плана проведения Года науки и технологий планируется сформировать в конце января. Основные мероприятия стартуют в День российской науки 8 февраля.

"План Года науки и технологий будет сформирован через призму национальных целей, которые определил президент. В предложениях, которые к нам поступили, все мероприятия так или иначе созвучны основным показателям", - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседание президиума оргкомитета по проведению года науки.

Запланированы масштабные исследовательские и инфраструктурные проекты, которые должны подтвердить статус России как одного лидеров научно-технологического развития, добавил он.

По мнению президента Российской академии наук Александра Сергеева, важно наладить прямой диалог с бизнес-сообществом, чтобы стимулировать внедрение в промышленность российских научных разработок. Он также предложил восстановить систему поддержки российских научных школ, так как для развития науки необходим высокий кадровый потенциал.