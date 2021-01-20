Властям Украины не удалось полностью погасить волну протестов против повышения тарифов на газ, прокатившуюся по всем регионам страны на прошлой неделе. Не столько обещание снизить цену для домохозяйств на время отопительного сезона, сколько усилившиеся морозы сыграли роль во временном снижении протестной активности. Как сообщают украинские СМИ, начавшиеся стихийно "тарифные майданы" сегодня проходят организационную фазу под присмотром оппозиционных Зеленскому политических сил.

Последние шесть дней по всем регионам страны, от Львовской до Донецкой области, проходили мирные акции протеста в форме перекрытия дорог и пикетирования местных органов власти. Люди требовали снижения тарифов на газ, поднятых правительством с нового года, в иных регионах сразу на треть. Планомерный рост тарифов ЖКХ в действительности шел все годы после государственного переворота, но только теперь, при Зеленском, достиг уровня, чреватого бунтом. Можно зафиксировать цену газовой смеси, при которой она провоцирует социальный взрыв: около 9 гривен (18 рублей) за кубометр. Для сравнения, это в двенадцать (!) раз больше, чем стоимость газа при премьерстве Николая Азарова.

Кратко поясним причины роста: до 2014 года рядовые украинцы расходовали газ, добываемый на Украине, и обходился он им чуть выше себестоимости - такова была социальная политика государства. Собственной добычи - около 27-30 миллиардов кубометров - как раз хватало на покрытие половины газового баланса, которая и шла домохозяйствам. Остальное топливо получалось из России, и расходовалось промышленностью. С началом своего кровавого пути в Европу официальный Киев тут же объявил об отказе от российского топлива - просто начал покупать тот же газ у западных посредников. Тогда как газ собственной добычи, по настоятельному требованию МВФ, стал приводиться к цене "рыночного паритета", то есть к стоимости на европейских биржах. Наконец, законченный при Зеленском "анбандлинг" (разделение НАК "Нафтогаз" на добывающую, сбытовую и транспортирующие компании) добавил украинцам новые платежки - за транспортировку газа, которые, вместе с квитанциями за само топливо, и дали в сумме 9-10 гривен за кубометр, поставив часть населения перед необходимостью работать буквально за тепло и свет. Особое возмущение у населения вызывает тот факт, что сегодня "Нафтогаз" втридорога продает топливо, закачанное в хранилища летом, по низким ценам.

Проблема Зеленского в том, что при всем желании он не может снизить тарифы: "Нафтогаз" фактически управляется иностранцами из совета директоров, они же распределяют и сверхдоходы, собранные с населения (промышленность, в рамках политики деиндустриализации, перестала быть главным платежеспособным потребителем газа). В свою очередь, МВФ категорически настаивает на дальнейшем приведении внутренних цен к внешнему "рыночному паритету", что, в условиях холодной зимы и роста спотовых цен в Европе, означает дальнейшее подорожание газа.

Стоимость газа на Украине с 2014 года выросла в 12 раз

Именно поэтому обещание премьера Шмыгаля снизить тарифы на ближайшие недели или месяц не только не погасило протесты, но было воспринято как возмутительная манипуляция. Теперь протестующие требуют не просто снижения цен, а изменения всей системы, построенной под присмотром МВФ. И в этом им уже оказывают организационную, политическую и методическую помощь "Батькивщина" Юлии Тимшенко, ОПЗЖ, партия Шария и другие политические игроки. Местные эксперты полагают, что новый майдан, уже под лозунгами прекращения сотрудничества с МВФ и сворачивания провозглашенного Зеленским "либертарианства", в ближайшее время более чем вероятен.