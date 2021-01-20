Почему на зерно из госфонда пока не нашлось покупателей

Возобновлена продажа зерна из интервенционного фонда. Вместе с другими мерами это должно стабилизировать цены на зерно внутри страны. Однако первые торги 20 января закончились безрезультатно.

По данным Национальной товарной биржи (НТБ), где проходят торги, на продажу было выставлено чуть более 19,6 тысячи тонн пшеницы 3-го и 4-го классов, а также ячмень. Однако претендентов на эти лоты не нашлось. Следующие торги состоятся 21 и 22 января. На них будет выставлено 20,7 тысячи и 41,1 тысячи тонн соответственно.

Первый этап торгов начался 13 апреля и закончился 6 августа. А уже 7 августа зерновые интервенции были продолжены. Только теперь к участию в торгах помимо мукомолов, животноводов, производителей кормов и производителей сельхозтоваров были допущены и экспортеры зерна. Приостановлены торги были 27 ноября. Всего в прошлом году из госфонда было продано 1,6 млн тонн зерна на 19,2 млрд рублей.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин считает зерновые интервенции своевременной мерой. Однако пока, по его мнению, рынок не проявляет активности на торгах, поскольку ждет падения цены на зерновые. Это должно произойти в связи с введением и затем повышением экспортных пошлин на пшеницу. По решению правительства с 15 февраля пошлина составит 25 евро на тонну продукции.

В ближайшие дни должно быть утверждено ее повышение с 1 марта по 1 июля 2021 года до 50 евро за тонну. Это позволит оставить нужный объем зерна внутри страны и снизить на него цены. Что в свою очередь стабилизирует цены на муку и хлеб. Кроме этого, государство поддержит самих мукомолов и хлебопеков, частично компенсировав им затраты на закупку зерна и муки.

Продажа зерна из госфонда вместе с другими мерами должна стабилизировать цены на муку и хлеб

Механизм зерновых интервенций в России используется с 2001 года. Таким образом государство пытается стабилизировать внутренние цены: при падении цен ниже минимально установленных Объединенная зерновая компания (выступает оператором интервенций) закупает зерно у аграриев в госфонд, а при повышении выше максимально установленных - наоборот, продает зерно из госфонда.