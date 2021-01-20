Почему русские люди не забывают древнеримскую девушку Таню

25 января, или Татьянин день, - день памяти раннехристианской мученицы святой Татьяны - любимый праздник не только у студентов. Татьянин день засветился в истории, в литературе, в науке.

Самый разгульный и самый демократичный праздник отмечали даже в годы, когда ни про святую, ставшую причиной праздника, ни про святых вообще нам никто не рассказывал. Хотя до революции празднование дня святой Татьяны было несравненно более разгульным и хулиганским.

"В этом году выпили все, кроме Москва-реки, - шутил А.П. Чехов, - и то благодаря тому, что замерзла... Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили Gaudeamus, горла надрывались и хрипели... было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди".

К демократичным попойкам в честь святой мы еще вернемся. Сначала о том, кем была раннехристианская мученица Татьяна. Имя святой имеет греческое происхождение и означает "устроительница, учредительница". Татьяна жила в начале III века и была дочерью римского консула - представителя высшей гражданской и военной знати Римской империи. Отец Татьяны - тайный христианин - воспитал в дочери верность Богу. Получив образование, Татьяна отказалась от жизни знатной римлянки и выбрала служение христианской церкви и людям. Святая была зверски замучена, так как в храме Аполлона не поклонилась языческому идолу и не отреклась от Христа и своей веры.

Древнеримскую мученицу почитали в России, имя стойкой, верной, умной, образованной христианки было крайне популярно. Хотя не это стало причиной того, что Пушкин назвал старшую Ларину Татьяной. Историки сообщают: гораздо чаще русским дочерям давали имена Анна, Мария, Наталья. Кстати, в ранних черновиках "Евгения Онегина" нашли строчку: "Ее сестра звалась Наташа". Но почему Пушкин остановил свой выбор на Татьяне? Набоков считал: все дело в рифме. "В черновике... вместо имени Татьяна Пушкин пробовал для своей героини имя Наташа (уменьшительное от "Натальи"). Было это за пять лет до его первой встречи с будущей женой Натальей Гончаровой. Но "Наташа" (как и "Параша", "Маша" и пр.) по сравнению с "Татьяной" имеет значительно меньше возможностей рифмовки ("наша", "ваша", "каша", "чаша" и несколько других слов)".

Все тоньше, считают другие исследователи. Имя Татьяна в сознании людей уже было связано с внутренней цельностью, в которой искренность и пылкость глубоких чувств сочетались с природным умом. И Пушкин, уловив это, запечатлел идеал. На века.

В культуру и даже науку России вошла еще одна Татьяна, Татьяна Родионовна Шувалова, мама одного из образованнейших людей XVIII века Ивана Ивановича Шувалова. В 1755 году сметливый двадцативосьмилетний фаворит Елизаветы I Петровны в день именин своей матери, то есть в день памяти великомученицы Татьяны, подал императрице прошение об основании Московского университета: "для общей Отечеству славы". Государыня-императрица не смогла отказать Ванюше, указ был подписан. Со временем день памяти мученицы Татьяны стал праздником не только Московского университета, но и всего студенчества. Причем таким разгульным, что слава о развеселом Татьянином дне пережила сами загулы.

Начиная где-то с 1870-х, раз в год, на Татьянин день, зал роскошного московского ресторана "Эрмитаж" преображался. "Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья... В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино..." - так описывал приготовления рестораторов к приему опасных гостей Гиляровский. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем, вчетвером на одном извозчике и горланили, рифмуя "спьЯна" и "Татьяна". Причем швейцары московских ресторанов, "для удобства извозчиков и спокойствия ради напившихся в стельку студиозусов, на спинах оных мелом писали адреса, по которым следовало развести загулявших". К началу XX века праздновать стали трезвее, но демократизм остался.

Фото: РИА Новости www.ria.ru

Справедливости ради надо сказать: с именем святой римской мученицы Татьяны связаны не только загулы. В честь нее освящали и храмы. Домовая церковь в честь святой Татьяны появилась при Московском университете еще в 1791 году. В пожаре 1812 года она не уцелела. Но в 1837 году была заново освящена в новом университетском корпусе - перестроенном доме Пашкова. "Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагораживанию человека", - говорил митрополит Московский Филарет (Дроздов) при освящении церкви. В 1919 году храм закрыли, возродилась церковная жизнь на Моховой уже 25 января 1995 года. Эта церковь видела многое и многих: здесь отпевали Гоголя, Грановского, Соловьева, Фета, Столетова, Ключевского. Ее прихожанами были целые поколения ученых и деятелей культуры. Кстати, в честь святой Татьяны принято освящать все университетские храмы России.