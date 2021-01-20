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20.01.2021 15:55
Рубрика: Власть

Полиция отчиталась о борьбе с преступностью в прошедшем году

Текст: Михаил Фалалеев

В МВД России рассказали, какая в минувшем году складывалась в стране криминогенная обстановка.

В России продолжается резкий рост IT-преступлений

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что снизилось число зарегистрированных преступлений против личности. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 5,1%, в том числе убийств и покушений на убийство - на 3,2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 6,7%.

Погибло от преступных посягательств на 5,2% меньше. Число лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, снизилось на 6,9%.

Уменьшилось число разбоев на 21,7%, грабежей - на 16,2%, общего количества краж - на 3%, в том числе квартирных - на 22,6% и краж транспортных средств - на 27,1%.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, в прошедшем году уменьшились на 9,1%.

Согласно статистке МВД, на 2,5% сократилось число уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, и на 14,7% - в состоянии наркотического опьянения.

Снизилась криминальная активность в миграционной сфере. На 1,5% сократилось число преступлений, совершенных на территории России иностранными гражданами и лицами без гражданства, и на 4,9% - в отношении них.

Снизилась уличная преступность. Так, преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано меньше на 9,9%, в том числе грабежей - на 24,8%, краж - на 18,5%, разбойных нападений - на 23,3%.

На объектах транспорта количество зарегистрированных незаконных деяний сократилось на 7,3%, в том числе на 7,1% - тяжких и особо тяжких.

В 2020 году стало меньше на 9,5% преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 15,8% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% - вреда средней тяжести, на 10% - легкого вреда здоровью.

Фото: Марина Волосевич
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Однако общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких - на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Так, преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети "Интернет" - на 91,3%, при помощи средств мобильной связи - на 88,3%.

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