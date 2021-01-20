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20.01.2021 02:47
Рубрика: Экономика

Посол РФ прокомментировал санкции США против "Северного потока-2"

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Санкции Соединенных Штатов против "Северного потока-2" противоречат международному праву. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя планы американских властей ввести санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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По его словам, США давно пытаются всеми способами помешать реализации этого международного коммерческого проекта. Приняты несколько законодательных мер, постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Кроме того, оказывается грубое давление на участников консорциума, говорится в комментарии, опубликованном на странице посольства РФ в Facebook.

Вашингтон вышел за рамки приличия, пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей, подчеркнул Антонов. Ради этого, по его словам, нарушаются нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаются с мнением своих союзников. Все это - не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция, стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. "В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет", - заключил посол.

Мощность двух линий газопровода "Северный поток-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

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