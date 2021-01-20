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Рубрика: Экономика

Огонь, вода и стандарты

Производители труб смогут проводить испытания в России
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Впервые в России проведены испытания высокотехнологичных нефтегазовых труб. Раньше производители были вынуждены возить продукцию в зарубежные центры, на что уходило много времени и денег. Это сказывалось на конечной цене труб и на их конкурентоспособности. Теперь испытания премиальных нефтегазовых труб по международным стандартам можно провести в Научно-техническом центре Трубной металлургической компании (ТМК) в Сколково.

Все крупнейшие российские производители труб (помимо ТМК это, например, Объединенная металлургическая компания и Группа ЧТПЗ) постоянно повышают качество и технологичность своей продукции, рассказал Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности. Это позволило им полностью реализовать программу импортозамещения (уже в 2017 году 100% труб большого диаметра "Газпром" закупал у российских производителей). Кроме того, Россия входит в пятерку ведущих мировых экспортеров труб (прежде всего, за счет трубопроводных труб), рассказали в Российском экспортном центре. В 2010-е годы экспорт труб показал стремительный рост, достигнув пика в 2018 году (2,5 млн тонн).

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Однако без научных исследований прорыва в отрасли не будет, считает академик РАН Константин Григорович. "В научном центре ТМК не только испытательные стенды. Они приобрели целый комплекс исследовательского оборудования, который позволиттестировать новые образцы. И это уже очень серьезное конкурентное преимущество", - отметил он.

Научный центр ТМК в перспективе готов принимать на испытания трубы и других российских производителей. "При выходе на максимальную мощность лаборатория центра позволит тестировать до 20 новых разработок в год, что даст нам возможность сотрудничать с другими производителями", - сказал гендиректор ТМК Игорь Корытько.

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