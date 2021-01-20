Пропавший на севере Пакистана альпинист Алекс Гольдфарб найден мертвым

Алекс Гольдфарб, альпинист с двойным российско-американским гражданством, который на прошлой неделе пропал без вести на севере Пакистана, найден мертвым. Об этом сообщила туристическая полиция в городе Гилгит.

Гольдфарб пытался подняться на пик Пасторе, недалеко от К2, легендарной вершины на пакистанской стороне Гималайского хребта, и второй по высоте в мире после Эвереста, сообщает The Guardian. Связь с Гольдфарбом была потеряна. Его искала вертолетная спасательно-поисковая группа. По словам Каррара Хайдри, секретаря Альпийского клуба Пакистана, сейчас предпринимаются попытки доставить тело погибшего альпиниста к подножью горы.

В субботу, 16 января, команда непальских альпинистов вошла в историю, совершив первое зимнее восхождение на К2 . Сотни местных и иностранных альпинистов ежегодно отправляются на север Пакистана с целью покорить вершины. Несчастные случаи из-за лавин и внезапных изменений погоды здесь являются обычным явлением.