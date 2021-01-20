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20.01.2021 17:25
Рубрика: Культура

Прошел закрытый показ фильма "Зоя"

Текст: Елена Новоселова
В новом музее "Зоя", посвященном первой женщине - Герою Советского Союза Зое Космодемьянской и контрнаступлению советских войск под Москвой, в знаковом для советских и малоизвестном современным молодым людям селе Петрищево состоялся закрытый показ художественного фильма "Зоя" для СМИ. В его основе история легендарной партизанки от выпускного бала накануне войны до ее героической гибели 29 ноября 1941 года.
Фото: Дмитрий Алексеев Фото: Дмитрий Алексеев
Фото: Дмитрий Алексеев

Перед показом журналистов провели по музею, который создан по последнему слову технологий и даже сценографии. У IT-компаний, которые работали над экспозицией, была сверхзадача: выбить из посетителей туристическое равнодушие. В залах много мультимедиа, используются аудиофайлы: можно услышать редкие записи Авдотьи Ворониной (в ее доме партизанка провела ночь), интервью матери Зои. Здесь задействованы все органы восприятия: зрение, слух, тактильные ощущения, даже обоняние.

Фото: Предоставлено Disney
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И музейная экспозиция, и фильм - способ говорить с молодежью на понятном для нее языке, иногда простом и "клиповом", зато честном. Попытка, опираясь на документы той эпохи, объяснить логику поступков 18-летней героини. Тем, кому адресован фильм "Зоя", полезно будет узнать о Приказе Ставки Верховного Главного Командования № 0428 от 17 ноября 1941 года о создании специальных команд по разрушению и сжиганию населенных пунктов в тылу немецко-фашистских войск, увидеть настоящую "похоронку" - официальное сообщение о гибели солдата.

"Если мы не будем знать Зою, то утратим во многом самих себя. Такие понятия как "национальный герой, лежат в основе национального сознания. И для людей, которые придерживаются консервативных позиций, и для тех, кто придерживается либеральных взглядов, Зоя и ее подвиг имеют большое значение", - уверен автор сценария фильма Андрей Назаров.

Между тем, ревизия подвига Космодемьянской все же была. Вылив ушат грязи на национальную героиню, ее представляли фанатичкой, лишенной всего человеческого.

"Говорят о том, что она ссорилась с крестьянами и жгла их дома. Если не будет таких фильмов, как сделали мы, этот бред будет оседать в умах. Этот фильм призван сплотить память о народной героине. Работая над ним, мы взяли рассекреченные документы, допросы свидетелей, основа его документальная", - подчеркнул Андрей Назаров и передал в фонд музея подлинные пленки фильма "Зоя" 1944 года из коллекции Российского военно-исторического общества.

Фото: instagram.com/evan_kotliarov
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А исполнительница главной роли Анастасия Мишина предложила зрителю попытаться поставить себя на место 18-летней Зои. "Я хочу, чтобы все, кто будут смотреть этот фильм, смотрели бы на эту маленькую девочку, в первую очередь, не как на героя, а как на человека. Я думаю, что это самое важное, она была просто маленькой девочкой, которая попала в такие обстоятельства и сделала такой выбор, - отметила актриса.

Директор Музейного комплекса "Зоя" Марина Роменская напомнила, что в 2021 году исполняется 80 лет подвигу Зои и 80 лет началу контрнаступления в битве под Москвой. Презентация фильма закончилась возложением цветов к обелиску на месте казни Космодемьянской.

Справка "РГ"

23 января фильм "Зоя" покажут в кинотеатре на Поклонной горе, а 28-го он выйдет в прокат.

Среди актеров, Никита Кологривый, Евгений Романцов, Анна Уколова. Режиссерами кинокартины стали Леонид Пляскин и Максим Бриус.

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