Путин: Нужно эффективно координировать усилия ЕАЭС в борьбе с COVID-19

Эпидемия коронавируса стала общим вызовом и нужно эффективно координировать усилия государств Евразийского экономического союза для защиты здоровья граждан. Об этом заявил президент на совещании о реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС, которое прошло в формате видеоконференции.

Примером успешного компромисса в выработке общих подходов Владимир Путин назвал создание единого рынка в сфере производства и оборота лекарств и медицинских изделий.

"С января регистрация всех лекарственных средств в странах ЕАЭС осуществляется по единым правилам и процедурам​", - напомнил он​​.

"Это крайне важно сейчас, мы это все прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом - эпидемией коронавируса, и нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан", - заметил президент.