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20.01.2021 19:06
Рубрика: Власть

Рынок по правилам

Владимир Путин призвал координировать усилия стран ЕАЭС в борьбе с эпидемией
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Пандемия коронавируса и ее последствия сказались на ситуации в экономике и социальной сфере стран Евразийского экономического союза. Нужно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости, а значит, и доходов людей. А также эффективно координировать усилия, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС, которое прошло в формате видеоконференции.
Владимир Путин в шутку спросил на совещании, все ли здоровы после крещенских купаний. Фото: РИА Новости Владимир Путин в шутку спросил на совещании, все ли здоровы после крещенских купаний. Фото: РИА Новости
Владимир Путин в шутку спросил на совещании, все ли здоровы после крещенских купаний. Фото: РИА Новости

Прежде чем начать, президент спросил чиновников: "Из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы, все в порядке, все на рабочих местах? Слава богу". Тему развития интеграционных процессов он назвал стратегически важной и приоритетной. "Ключевое значение здесь, конечно же, принадлежит Евразийскому экономическому союзу, который мы с партнерами создали 6 лет назад", - сказал он.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"За это время, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое", - оценил Путин. В 2019 году взаимный товарооборот государств Союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35 процентов и составил 61,6 млрд долларов. Вопреки некоторым прогнозам увеличилась доля стран ЕАЭС во внешней торговле: с 7,8 процента в 2015 году до 8,6 процента в 2020 году. Устойчивыми темпами развивается внешняя торговля стран Союза в целом: прирост 27 процентов. В значительной мере это стало возможным благодаря совместным усилиям по снятию барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами Союза. "В большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают. По остальным движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжаются", - констатировал президент.

Примером успешного нахождения компромисса и выработки общих подходов Путин назвал создание единого рынка в "чувствительном, социально-значимом секторе экономики" - производство и оборот лекарств и медицинских изделий. С 1 января регистрация всех лекарств в государствах ЕАЭС идет по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас, "когда наши страны сталкиваются с общим вызовом - эпидемией коронавируса, и нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья граждан", заметил президент.

Последовательно расширяется единый рынок услуг Союза. Он уже включает 53 сектора, а в этом году охватит еще пять направлений, сообщил Путин. Утверждена Концепция формирования общего финансового рынка, ведется подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. "Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос", - заметил президент.

С 1 января регистрация всех лекарств в государствах ЕАЭС идет по единым правилам и процедурам 

"Но очевидно также, что эпидемия коронавируса, ее последствия сказались на положении дел в экономике и социальной сфере наших государств в целом. Мы это все должны учитывать", - продолжил Путин. Сократился валовой внутренний продукт, промышленное производство, снизились объемы торговли, что в итоге не могло не отразиться на рынке труда. "Сейчас важно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости, а значит, и доходов людей", - подчеркнул президент. "В этой связи обсудили месяц назад вместе с коллегами по ЕАЭС, что можно сделать для выправления ситуации, для выхода на траекторию устойчивого экономического роста", - напомнил Путин. "Была утверждена Стратегия развития евразийской интеграции до 2025 года, которая предполагает завершение формирования к этому времени в рамках Союза общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства, что чрезвычайно важно, на мой взгляд, в сегодняшних условиях", - сказал он.

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