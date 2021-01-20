На двух последних оперативных совещаниях с постоянными членами Совета безопасности России глава государства поднимал вопрос о нагорно-карабахском урегулировании.

Москва несколько лет вплоть до момента начала вооруженного конфликта предлагала Еревану и Баку прийти к разумному компромиссу постепенного возврата территорий при содействии международных миротворцев и отказе от силового решения проблемы. О том, почему лидеры Армении и Азербайджана не договорились тогда и что ждет регион сейчас, в интервью корреспонденту "РГ" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Рашид Гумарович, в центре внимания по-прежнему остается реализация трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Можно ли было этот конфликт, по вашему мнению, разрешить мирным путем в предыдущие годы?

Рашид Нургалиев: Россия всегда выступала за мирное решение нагорно-карабахского конфликта с учетом интересов всех сторон. Инициативы нашей страны по содержательному наполнению процесса урегулирования карабахского кризиса в первую очередь направлены на восстановление мирной жизни в регионе.

Суть российских предложений сводилась к разумному компромиссу постепенного возврата территорий при содействии международных миротворцев и необходимости отказа от реализации силового сценария.

В 2016 году МИД России представил концепцию о поэтапном урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Последняя редакция документа была передана сторонам в июне 2019 года сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Что подразумевал план, предлагаемый Армении и Азербайджану в 2019 году?

Рашид Нургалиев: Поэтапный план предполагал преемственность принципов, заложенных в мадридском и казанском документах. Его основные шаги предусматривали возвращение Азербайджану на первом этапе пяти оккупированных районов после развертывания международных миротворческих сил.

При этом предусматривалось предоставление Нагорному Карабаху прав на формирование органов власти и сил самообороны. Прекращалась его блокада со стороны Азербайджана и восстанавливались торгово-экономические отношения.

На втором этапе планировалось осуществить передачу оставшихся двух районов в увязке с определением правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения референдума в соответствии с международными нормами. При этом предполагалось, что с согласия сторон будет оставлен коридор в Лачинском районе для транспортного сообщения Нагорного Карабаха с Арменией.

Эти предложения являлись центральной темой переговорного процесса, в котором участвовали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и лидеры Армении и Азербайджана.

Прямой диалог Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не прекращался вплоть до 2020 года, но, к сожалению, полного согласия сторон достичь не удалось.

То есть у обеих стран все-таки был шанс избежать многочисленных жертв, но они им не воспользовались?

Рашид Нургалиев: Если бы эти предложения удалось реализовать, то мирному населению Карабаха были бы созданы условия для нормальной жизнедеятельности, а Азербайджан вернул бы свои утраченные районы, не прибегая к применению силы.

Есть ли уверенность, что конфликт больше не возобновится?

Рашид Нургалиев: Прекращение горячей стадии вооруженного конфликта благодаря Заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года открывает новые возможности на пути обеспечения мирной жизни в регионе, установления добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между народами Армении и Азербайджана.

И такой подход уже просматривается, свидетельством чему является совместное заявление, подписанное 11 января 2021 года в Москве, в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе. Намечены сжатые сроки по организации такой работы.

В качестве приоритета установлено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения для обеспечения перевозок в интересах Армении и Азербайджана. Воспользоваться этими коммуникациями в целях развития международного транзита смогут и соседние страны - Россия, Иран, Турция, Грузия.

Тем самым создаются фундаментальные предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе. Остается всем вместе их реализовать.