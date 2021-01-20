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20.01.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Развертывание 5G в России может обойтись в 1 трлн рублей

Текст: Ирина Алпатова
Затраты на развертывание сетей 5G могут достичь 1-1,1 трлн рублей к 2027 году, спрогнозировали в агентстве АКРА. Это может привести к отрицательным денежным потокам и снижению выплат дивидендов.
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Рентабельность отрасли пока останется на достаточно высоком уровне (33%), но будет зависеть от того, переложат ли операторы рост затрат, в том числе по развертыванию 5G, на конечных потребителей. Пока такую возможность трудно оценить, особенно в массовом сегменте, отмечают в агентстве.

Перспективы развития сетей пятого поколения в России остаются неопределенными - нет окончательного решения по диапазону частот, в котором они будут развернуты. Использование диапазона 4,8-4,99 ГГц, который сейчас активно обсуждается, может увеличить капитальные затраты операторов, поскольку значительная часть оборудования для 5G в мире рассчитана под другие частоты - 3,4-3,8 ГГц. На рост затрат может повлиять также и требование использовать для таких сетей только российское оборудование, полагают в агентстве.

Телеком оказался в числе наименее пострадавших от пандемии отраслей. По оценкам АКРА, совокупный объем российского телеком-рынка по итогам 2020 года составит 1,79 трлн руб. (+2% к уровню 2019-го).

Основные потери телекома произошли в мобильном сегменте из-за закрытия границ и, как следствие, снижения доходов от роуминга. После прироста на 5% и 3% в 2018 и 2019 соответственно, к концу 2020 года рынок мобильной связи подрастет всего на 1%, дали оценку в АКРА.

В России выделят новые частоты для развития 5G

Это снижение сбалансировано за счет широкополосного интернета - его прирост агентство оценивает в 5-6%. Такая динамика связана с удаленным режимом работы и популярностью в период пандемии онлайн-сервисов (игр, кинотеатров и проч.)

Если к лету откроют границы, темпы роста отрасли могут восстановиться до докризисных значений уже в 2021 году, полагают в АКРА.

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