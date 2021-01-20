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20.01.2021 13:11
Рубрика: Общество

Когда ждать поступления средств?

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 10(8361)
В редакцию "РГ" позвонила пожилая жительница Воронежской области, которая ухаживает за лежачим супругом. Рассказала, что мужу положены бесплатные подгузники и пеленки, но ими почему-то перестали снабжать.
Фото: Ирина Никитина/РГ
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За обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) - а именно так официально называются памперсы, трости, инвалидные коляски и прочие приспособления для больных людей - отвечает Фонд социального страхования. Мы попросили специалистов воронежского отделения ФСС разобраться в ситуации. Она осложнялась тем, что наша читательница назвала секретарю свой телефон без кода, по которому можно было бы установить, в каком районе она проживает.

Отметим, что по федеральному закону N 152-ФЗ "О персональных данных" Фонд не имеет права рассматривать подобные журналистские обращения по существу без письменного согласия самого инвалида. То есть газета тут, увы, не большой помощник. Тем не менее, инвалида в базе разыскали и направили ему разъяснения. А нас заверили, что в ближайшее время мужчину подгузниками обеспечат.

Закупка технических средств реабилитации происходит за счет средств ФСС. Объем финансирования устанавливается на год. Поставщика выбирают по конкурсу - таков закон. Процедура закупок небыстрая. Поэтому количество изделий, которые требуются инвалидам исходя из поданных в Фонд заявлений (кто-то обращается впервые, кому-то программу реабилитации продлевают), может оказаться больше, чем было заказано. Госконтрактами, впрочем, предусмотрена возможность увеличить (или уменьшить) объем поставок.

Также при обеспечении инвалидов учитываются сроки пользования средствами реабилитации и количество изделий, рекомендованное медкомиссией.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Если по каким-то причинам ТСР не могут быть предоставлены или человек приобрел изделие за свой счет, ему положена компенсация. Порядок ее выплаты установлен статьей 11 федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Чтобы получить возмещение, нужно проявить определенную собранность (сохранять чеки, например). Кроме того, компенсация может покрыть не всю стоимость изделия - если вы, скажем, выбрали более дорогую коляску или протез. Выплата будет равна стоимости назначенного вам средства реабилитации, приобретенного по последнему (на дату подачи заявления) госконтракту.

- Право на получение инвалидами компенсации в размере фактической стоимости приобретенных ТСР федеральным законом не предусмотрено, - отметил управляющий региональным отделением ФСС Юрий Остапенко. - Принятие решения о выплате компенсации возможно при наличии оригиналов документов, подтверждающих понесенные заявителем расходы. Представить их можно как почтовым отправлением, так и при визите в офис регионального отделения Фонда.

Справка "РГ"

В период эпидемии коронавируса гражданам рекомендуют подавать заявление на обеспечение (выплату компенсации) ТСР дистанционно. Его можно направить почтой по адресу: г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 43 или в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В последнем случае предоставление документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя), не требуется. На сайте регионального отделения Фонда соцстрахования есть ссылка "Подать заявку на ТСР" с переходом на портал государственных услуг. Предоставлять индивидуальную программу реабилитации инвалида также не нужно.

Задать вопросы по обеспечению средствами реабилитации в Воронежской области можно по телефону: 8(473) 260-63-49. Кроме того, можно заказать "обратный звонок" на сайте регионального отделения Фонда.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Господдержка инвалидов

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