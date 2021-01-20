Мэр Белгорода и врио главы региона провели рабочую встречу

В Белгороде появится почти семь десятков детских площадок, ко Дню города откроется обновленный музей-диорама, а для ухода за парковыми и лесными зонами будет создана специализированная организация. Все это прозвучало в рамках рабочей встречи врио губернатора Вячеслава Гладкова и мэра областного центра Юрия Галдуна.

На приобретение и установку 69 детских игровых площадок направят более 212 миллионов рублей. Разработано несколько видовых решений этих объектов, в зависимости от того, где они будут находиться. Места уже определены с учетом всех предложений. По словам Юрия Галдуна, оборудование приобретут у популярных российских поставщиков и установят в самое ближайшее время. В планах обустроить 33 спортивные площадки на территориях, где нет школьных стадионов. Специалисты работают над проектно-сметной документацией.

Юрий Галдун обратился к врио губернатора с просьбой помочь организовать лесхоз, чтобы обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в таких больших массивах, как Архиерейская роща. Благоустройство этой территории площадью 28 гектаров - проблемный вопрос для городского округа. Сейчас чистоту здесь удается поддерживать благодаря субботникам, но на небольшой срок. Общественное пространство необходимо развивать, отметил мэр Белгорода, каким образом, предстоит обсудить с горожанами.

Мэр отметил, что подарком ко Дню города для белгородцев станет обновленный музей-диорама. Вячеслав Гладков подчеркнул, что требуется усиление проекта реконструкции. Экспозиции, медиа, другие активности должны привлекать детское внимание.

- Объект очень важен для города, это его лицо, - отметил Юрий Галдун. - Мы постараемся и приложим все усилия. Нужно найти такие методы, чтобы донести историю до детей.