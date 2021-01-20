Морозы в Москве сменятся ледяными дождями

Холода в ближайшие дни начнут постепенно уходить из российской столицы. На смену морозам в итоге придет аномальное для января тепло.

Как сообщает центр "Фобос", 20 января в Москве еще около минус десяти градусов. Но уже с 21 января погода начнет портиться: снег медленными шагами перейдет в дожди. Причем ночью и утром 22 января прогнозируются ледяные осадки.

Как ожидается, термометры к концу недели перешагнут нулевую отметку. По словам синоптиков, температура воздуха будет примерно на восемь градусов выше обычного.