Москвичи стали чаще звонить в службу 112

Новости

Мишустин разрешил проводить собрания собственников жилья на "Госуслугах" 10:27
Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за своей командой в 2016 году 10:24
В Москве бар "Культ" накажут за полуночную работу 10:13
Спецслужбы США отстранили 12 военных от участия в инаугурации Байдена 10:12
Абрамченко рассказала, зачем государство будет строить лесные дороги 10:12
В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию 10:07
Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины 10:06
В Москве поставлен рекорд по ипотекам 10:00
Финские гимназии будут заполнять молодежью из Узбекистана 09:59
Трамп помиловал экс-советника Бэннона в день ухода с поста президента 09:54
Цены на нефть растут в ожидании инаугурации Джо Байдена 09:04
Названа оптимальная диета при перепадах температур 08:58
Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения 08:45
Назван простой способ похудеть без диет 08:39
В Москве мужчину сбила электричка 08:37
Назван побочный эффект жевательной резинки 08:31
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" 08:20
В России пройдет Международный конгресс математиков 08:16
Благотворительный сервис на mos.ru получил премию Big Innovation Awards 08:07
Пропавший на севере Пакистана альпинист Алекс Гольдфарб найден мертвым 07:30
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 60 странах 07:19
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов 07:07
В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов 06:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от COVID-19 за неделю 06:51
В Японии самолет JAL совершил вынужденную посадку из-за трещины 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 09:52
Рубрика: Общество

Москвичи стали чаще звонить в службу 112

Текст: Ирина Огилько

Операторы столичной "Системы-112" в 2020 году приняли свыше 2,8 млн вызовов от горожан, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее. Такие цифры сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года

"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет, - отметил Петр Бирюков. - Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тыс. звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 65 специалистов, за прошлый год они приняли свыше 2,8 млн вызовов".

Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. За одну минуту оператор выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. В сутки специалисты принимают более 11,6 тыс. звонков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со "Службами-112" Московской и Калужской областей.

По его словам, в прошедшем году была завершена интеграция "Системы-112" с экстренными оперативными службами 101, 102, 103, 104, проведено обновление технического и программного обеспечения.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины
Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы