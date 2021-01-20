Москвичи стали чаще звонить в службу 112

Операторы столичной "Системы-112" в 2020 году приняли свыше 2,8 млн вызовов от горожан, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее. Такие цифры сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет, - отметил Петр Бирюков. - Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тыс. звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 65 специалистов, за прошлый год они приняли свыше 2,8 млн вызовов".

Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. За одну минуту оператор выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. В сутки специалисты принимают более 11,6 тыс. звонков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со "Службами-112" Московской и Калужской областей.

По его словам, в прошедшем году была завершена интеграция "Системы-112" с экстренными оперативными службами 101, 102, 103, 104, проведено обновление технического и программного обеспечения.