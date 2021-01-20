На январских праздниках в Воронеже активизировались фирмы, зарабатывающие на страхе граждан перед коммунальщиками. Людям предлагают срочную замену газового оборудования - уверяя, что в противном случае подачу топлива в квартиру могут перекрыть.

Схема выманивания денег у населения проста. На подъезд вешают объявление о грядущей проверке оборудования. Днем, когда дома сидят в основном доверчивые и законопослушные пенсионеры, в дверь звонит пара людей в форменных куртках с названием организации, которое обязательно содержит слово "газ". Предъявляют некое удостоверение, просят показать последнюю квитанцию и кран на трубе перед плитой. Тут же выясняется, что с краном или подводкой к нему что-то неладно...

Корреспонденту "РГ" посчастливилось застать такую "проверку" в своей многоэтажке. В документах непрошеных гостей стоял штамп ООО "Регион Газ".

- Нас вообще-то обслуживает структура "Газпрома". Вы что, их подрядчик?

- Мы они и есть - "Регион Газ", - скороговоркой успокоили нас "специалисты".

Беглый взгляд на газовый кран заставил мастера ухмыльнуться: о, русская беспечность, как же вы живете с такой старой задвижкой? У обслуживающей организации нет вопросов? Как же нет, смотрите, что написано в квитанциях... На этом этапе из пухлой папки с опросными листами на каждый дом извлекается пачка чужих платежек со стандартным уведомлением о том, что собственник жилья обязан заменить оборудование с истекшим сроком службы или установленное более 20 лет назад, иначе поставщик ресурса оставляет за собой право прекратить снабжение.

- Рассылают-рассылают вам предупреждения, а вы и не читаете... Дому 45 лет! И крану 45 лет! И гибкая подводка к нему никуда не годится. Конечно, газ вам не перекроют, но на штраф нарваться можно. Сейчас выходные, а трагедии с газовым оборудованием как раз в длинные праздники обычно и случаются... - мягко, но уверенно убеждал "проверяющий".

На наше счастье, продолжал он, все проблемы можно оперативно решить: всего-то 1800 рублей за новый кран плюс какие-то еще материалы по мелочи. Но главное - за вызов мастера платить не надо, потому что он как раз сейчас работает в соседнем доме, давайте-ка ему сразу же и позвоним.

Тут играть в поддавки нам уже надоело: "Мы подумаем, спасибо, всего хорошего". Долго настаивать на своем гости не решились, но предупредили, что заменить кран важно в ближайшее время, а лучше в течение двух дней, пока мастер ходит где-то рядом. Чтобы за вызов не платить.

- Вызвать мастера ведь можно по телефону, указанному в квитанции?

- В принципе-то можно, но вы попадете на диспетчера... а вот вам прямой телефон мастеров.

На клочке бумаги значились два городских номера, сверху было указано все то же ООО. Несложно сопоставить эти данные с квитанцией и убедиться в том, что это не та фирма, с которой заключен договор на обслуживание.

Проводив погрустневших "специалистов", мы для верности оставили обращение на сайте своей ресурсоснабжающей организации. Ответ на электронную почту пришел в течение часа: "К работе ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" либо ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" данные визитеры отношения не имеют. Таким образом, менять что-либо вы не обязаны. По всем возникающим вопросам вы можете консультироваться по многоканальному телефону: (473) 203-04-04".

Кстати

Беглый поиск в интернете показал, что подобные рейды "газовщики" проводили в Воронеже и ранее. Весной фирма с похожим названием прочесывала дома в Твери. Дорогие читатели, будьте бдительны.