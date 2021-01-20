Первого января, когда многие еще только приходили в себя после веселой и бурной новогодней ночи, жительница Данилова Надежда Мягкова заступила на свою первую рабочую смену в качестве помощника машиниста электропоезда Ярославль - Данилов. На Северной железной дороге она стала первопроходцем в освоении профессии, еще вчера считавшейся исключительно мужской.

Надежда Мягкова: Я иду на смену с улыбкой и возвращаюсь так же - счастливая от того, что просто сегодня поработала. Фото: Пресс-служба СЖД

С начала 2021 года вступили в силу изменения, которые Минтруд РФ внес в перечень запрещенных для женщин профессий, то есть действовавший запретительный список из 456 позиций уменьшился примерно на сотню пунктов. В частности, дамам разрешили управлять самосвалами, фурами, работать трактористами, матросами, шкиперами, машинистами поездов и помощниками машинистов... Что объясняется просто: внедрение современных технологий во многом облегчило условия труда и минимизировало негативное воздействие на женское здоровье.

О том, что грядет такая "революция", Надежда, с детства мечтавшая о работе машиниста или его помощника, узнала в 2019 году. И... без сожаления перевернула свою давно устоявшуюся жизнь, без преувеличения, с ног на голову. Красивая, во всех смыслах состоявшаяся женщина, счастливая супруга и мать 25-летнего сына, работавшая специалистом по управлению персоналом в Северной дирекции моторвагонного подвижного состава, уволилась с работы, прошла медкомиссию и отправилась учиться (за свой счет!) в даниловский колледж на помощника машиниста поезда.

- Меня многие понять не могут, - признается Надежда Викторовна. - У меня есть все: дом, семья, сын, работа была хорошая с достойной зарплатой. Но вот захотела я осуществить свою мечту! Сделала себе подарок на новый 2021-й год.

Если бы не гендерные профограничения, она уже давно сидела бы в кабине локомотива

Дома ее поддержали все - потому что знали: если бы не гендерные профессиональные ограничения, она уже давно сидела бы в кабине локомотива, следя за тем, как "вагончик тронется, перрон останется".

- Мои бабушка, родители и брат - железнодорожники. После техникума на дороге начинал работать и сын, но потом ушел в полицию. Я сама окончила железнодорожный вуз, - рассказывает Надежда Мягклова. - В детстве я жила с семьей рядом с вокзалом, и мы с братом все время наблюдали, как с чемоданчиками шли на работу и обратно машинисты и их помощники. И мне всегда хотелось ехать в поезде и видеть мир не из окна вагона в качестве пассажира, а, как они видят, - из кабины машиниста.

Надежда вспоминает, что один знакомый железнодорожник ей как-то сказал, что на этой работе будет приятно встречать рассветы и провожать закаты. Так и вышло. Не изменившая своей мечте женщина сегодня со счастливым блеском в глазах рассказывает, как в ясную погоду фантастически красиво всходит солнце, что у насыпи можно увидеть лису или ораву кабанов. "Нам нельзя отвлекаться, нужно все контролировать, - подчеркивает она. - Но мимо глаз это все равно не проходит".

- Понимаете, на предыдущей своей работе я просто выполняла должностные обязанности, а сейчас я получаю моральное и эстетическое наслаждение, удовлетворение получаю. Иду на смену с улыбкой и возвращаюсь так же - счастливая от того, что просто сегодня поработала. Пассажиры ждут, что мы вовремя подъедем, вовремя отправимся. Ты чувствуешь, что делаешь очень нужное дело, - любовью к своей новой профессии Надежда заражает так, что собеседников "берут завидки".

Между тем обязанностей у нее немало: помощник машиниста должен обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, осматривать и опробовать тормоза, отслеживать показания приборов, следить за светофорами, сигнальными знаками и указателями, держать связь с дежурными по станциям. Поммашиниста Мягкова признается, что ее немного задевают комментарии в соцсетях, авторы которых сомневаются в возможности женщины справляться со сложными ситуациями. "И мужчины в экстренных ситуациях, бывает, теряются, но на то мы и бригада, чтобы все делать вместе", - отвечает на это она. И от всей души благодарит своего наставника-машиниста Андрея Николаевича Кузнецова, который "все очень хорошо и доступно объясняет".

А о том, что новый член локомотивной бригады отнюдь не робкого десятка, можно судить даже по водительскому стажу Надежды, которая за рулем - с 1995 года. Кстати, когда она училась управлять автомобилем, она тоже была единственной девушкой в мужской группе.

- Характер у нее именно женский, спокойный, уравновешенный, но придирчиво-требовательный, если дело касается работы и соблюдения каких-то правил, регламентов. Тут она безальтернативна, - говорит о своей супруге Александр Мягков.

Судя по всему, помощник машиниста - не последняя железнодорожная специальность, которую освоила Надежда. По ее словам, через два года она планирует начать обучение уже на машиниста: "Все-таки я хочу попробовать и порулить. А дальше посмотрим..."

В том, что у нее это получится, можно не сомневаться.

Кстати

Кроме Надежды Мягковой помощниками машинистов на Северной магистрали с первого февраля начнут работать еще две девушки - Екатерина Парфенова и Елизавета Муратова. По словам начальника Северной дирекции моторвагонного подвижного состава Максима Мишкунова, накануне Нового года они сдали экзамены в учебном центре в Екатеринбурге и сейчас проходят подготовку внутри региональной дирекции по индивидуальному плану. Все три женщины будут работать в электропоездах, курсирующих по маршрутам в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. На их рабочих местах многие процессы управления автоматизированы, а системы безопасности усовершенствованы.