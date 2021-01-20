Новости

В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков 13:37
Умерла актриса и режиссер Ренита Григорьева 13:36
Представитель ВОЗ заявила, что сделает прививку от COVID-19 в России 13:34
Первого вице-премьера Мордовии и главу Нацбанка задержали за взятки 13:30
32-летний "Рон Уизли" из "Гарри Поттера" заявил об уходе из кино 13:29
На Урале в рекламе термального курорта обнаружили бранное слово 13:26
Начались съемки финального сезона "Острых козырьков" 13:26
В Москве "желтый" уровень опасности введен на три дня 13:23
Песков не исключил нового формата Послания президента 13:16
Кандидат на пост госсекретаря США выступил против "Северного потока-2" 13:14
Легкой промышленности продлили сроки маркировки товарных остатков 13:11
Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов 13:10
Актеры "Игры престолов" и "Острых козырьков" сыграют в фильме Netflix 13:10
Мурашко: Для создания коллективного иммунитета надо привить 68 млн россиян 13:08
Морозы в Москве сменятся ледяными дождями 13:05
В Перми осудили мужчину, купившего в интернете фальшивые деньги 13:00
В Польше выпустили "Майн кампф" Гитлера, на очереди Франция 12:58
Французы Пападакис и Сизерон пропустят ЧМ по фигурному катанию 12:55
Депутаты простились с коллегой, героем СССР Николаем Антошкиным 12:52
На север Красноярского края придут 55-градусные морозы 12:49
Мантуров: Первыми самолет МС-21 получат российские авиакомпании 12:38
Суд по делу жены мэра Томска перенесли из-за неявки потерпевшего 12:30
СМИ: Финал КР по фигурному катанию пройдет с 26 февраля по 2 марта в Москве 12:20
В Москве построят башню-кристалл 12:16
В вологодской мастерской изъяли самодельный автомат Калашникова 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 13:13

По рельсам - навстречу рассвету

На работу вышла первая на СЖД женщина - помощник машиниста
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 10(8361)
Первого января, когда многие еще только приходили в себя после веселой и бурной новогодней ночи, жительница Данилова Надежда Мягкова заступила на свою первую рабочую смену в качестве помощника машиниста электропоезда Ярославль - Данилов. На Северной железной дороге она стала первопроходцем в освоении профессии, еще вчера считавшейся исключительно мужской.
Надежда Мягкова: Я иду на смену с улыбкой и возвращаюсь так же - счастливая от того, что просто сегодня поработала. Фото: Пресс-служба СЖД Надежда Мягкова: Я иду на смену с улыбкой и возвращаюсь так же - счастливая от того, что просто сегодня поработала. Фото: Пресс-служба СЖД
Надежда Мягкова: Я иду на смену с улыбкой и возвращаюсь так же - счастливая от того, что просто сегодня поработала. Фото: Пресс-служба СЖД

С начала 2021 года вступили в силу изменения, которые Минтруд РФ внес в перечень запрещенных для женщин профессий, то есть действовавший запретительный список из 456 позиций уменьшился примерно на сотню пунктов. В частности, дамам разрешили управлять самосвалами, фурами, работать трактористами, матросами, шкиперами, машинистами поездов и помощниками машинистов... Что объясняется просто: внедрение современных технологий во многом облегчило условия труда и минимизировало негативное воздействие на женское здоровье.

Фото: iStock
С 1 января сокращается перечень запрещенных для женщин профессий

О том, что грядет такая "революция", Надежда, с детства мечтавшая о работе машиниста или его помощника, узнала в 2019 году. И... без сожаления перевернула свою давно устоявшуюся жизнь, без преувеличения, с ног на голову. Красивая, во всех смыслах состоявшаяся женщина, счастливая супруга и мать 25-летнего сына, работавшая специалистом по управлению персоналом в Северной дирекции моторвагонного подвижного состава, уволилась с работы, прошла медкомиссию и отправилась учиться (за свой счет!) в даниловский колледж на помощника машиниста поезда.

- Меня многие понять не могут, - признается Надежда Викторовна. - У меня есть все: дом, семья, сын, работа была хорошая с достойной зарплатой. Но вот захотела я осуществить свою мечту! Сделала себе подарок на новый 2021-й год.

Если бы не гендерные профограничения, она уже давно сидела бы в кабине локомотива

Дома ее поддержали все - потому что знали: если бы не гендерные профессиональные ограничения, она уже давно сидела бы в кабине локомотива, следя за тем, как "вагончик тронется, перрон останется".

- Мои бабушка, родители и брат - железнодорожники. После техникума на дороге начинал работать и сын, но потом ушел в полицию. Я сама окончила железнодорожный вуз, - рассказывает Надежда Мягклова. - В детстве я жила с семьей рядом с вокзалом, и мы с братом все время наблюдали, как с чемоданчиками шли на работу и обратно машинисты и их помощники. И мне всегда хотелось ехать в поезде и видеть мир не из окна вагона в качестве пассажира, а, как они видят, - из кабины машиниста.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Стало известно, какие профессии будут популярны в 2021 году

Надежда вспоминает, что один знакомый железнодорожник ей как-то сказал, что на этой работе будет приятно встречать рассветы и провожать закаты. Так и вышло. Не изменившая своей мечте женщина сегодня со счастливым блеском в глазах рассказывает, как в ясную погоду фантастически красиво всходит солнце, что у насыпи можно увидеть лису или ораву кабанов. "Нам нельзя отвлекаться, нужно все контролировать, - подчеркивает она. - Но мимо глаз это все равно не проходит".

- Понимаете, на предыдущей своей работе я просто выполняла должностные обязанности, а сейчас я получаю моральное и эстетическое наслаждение, удовлетворение получаю. Иду на смену с улыбкой и возвращаюсь так же - счастливая от того, что просто сегодня поработала. Пассажиры ждут, что мы вовремя подъедем, вовремя отправимся. Ты чувствуешь, что делаешь очень нужное дело, - любовью к своей новой профессии Надежда заражает так, что собеседников "берут завидки".

Между тем обязанностей у нее немало: помощник машиниста должен обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, осматривать и опробовать тормоза, отслеживать показания приборов, следить за светофорами, сигнальными знаками и указателями, держать связь с дежурными по станциям. Поммашиниста Мягкова признается, что ее немного задевают комментарии в соцсетях, авторы которых сомневаются в возможности женщины справляться со сложными ситуациями. "И мужчины в экстренных ситуациях, бывает, теряются, но на то мы и бригада, чтобы все делать вместе", - отвечает на это она. И от всей души благодарит своего наставника-машиниста Андрея Николаевича Кузнецова, который "все очень хорошо и доступно объясняет".

В Тамбовской области разработают стандарт развития женского бизнеса

А о том, что новый член локомотивной бригады отнюдь не робкого десятка, можно судить даже по водительскому стажу Надежды, которая за рулем - с 1995 года. Кстати, когда она училась управлять автомобилем, она тоже была единственной девушкой в мужской группе.

- Характер у нее именно женский, спокойный, уравновешенный, но придирчиво-требовательный, если дело касается работы и соблюдения каких-то правил, регламентов. Тут она безальтернативна, - говорит о своей супруге Александр Мягков.

Судя по всему, помощник машиниста - не последняя железнодорожная специальность, которую освоила Надежда. По ее словам, через два года она планирует начать обучение уже на машиниста: "Все-таки я хочу попробовать и порулить. А дальше посмотрим..."

В том, что у нее это получится, можно не сомневаться.

Кстати

Кроме Надежды Мягковой помощниками машинистов на Северной магистрали с первого февраля начнут работать еще две девушки - Екатерина Парфенова и Елизавета Муратова. По словам начальника Северной дирекции моторвагонного подвижного состава Максима Мишкунова, накануне Нового года они сдали экзамены в учебном центре в Екатеринбурге и сейчас проходят подготовку внутри региональной дирекции по индивидуальному плану. Все три женщины будут работать в электропоездах, курсирующих по маршрутам в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. На их рабочих местах многие процессы управления автоматизированы, а системы безопасности усовершенствованы.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

Главное сегодня

Песков не исключил нового формата Послания президента
Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов
Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями
В Германии раскритиковали санкции США по "Северному потоку-2"
За сутки в России подтверждено 21 152 случая COVID-19 в 85 регионах