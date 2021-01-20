Под Ярославлем прошел этап Кубка мира по фристайлу

Второй этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" прошел в спорткомплексе "Подолино" под Ярославлем.

Год назад этот комплекс уже принимал этап Кубка Европы по фристайлу. Но при подготовке к состязаниям мирового уровня здесь модернизировали разгонную эстакаду на трассе, а также судейский павильон, построили специальные помещения-раздевалки и пункт обогрева для участников соревнований, ввели в эксплуатацию здание, где расположены пункт допинг-контроля, медицинские кабинеты и судейский офис.

- Мы очень долго и тщательно готовились к соревнованиям, учли все требования Международной федерации лыжного спорта, позаботились о том, чтобы создать нашим гостям все условия для успешных выступлений и полноценного отдыха, - рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По информации правительства региона, в состоявшемся турнире принимали участие 56 спортсменов из 10 стран, в том числе из Швейцарии, Германии, Канады, Японии, Австралии и США. За российскую сборную выступали 10 спортсменов, девять из которых - ярославцы: Павел Кротов, Илья Буров, Максим Буров, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Арсений Вагин, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова и Денис Сляднев. Кстати, тренер команды Александр Понгильский - тоже представитель Ярославской области.

16 января акробаты выступали в индивидуальном зачете, 17-го - в командном. К сожалению, из-за связанных с пандемией COVID-19 ограничений эти очень зрелищные соревнования проходили без зрителей - любители фристайла могли увидеть только прямую их трансляцию по областному TV-каналу.

В прошедшем турнире принимали участие 56 спортсменов из десяти стран

Победителем в квалификации стал Максим Буров, второе место - у Павла Кротова. Брат Максима Илья Буров стал 10-м, Ильдар Хакимов - 12-м. У женщин квалификацию выиграла спортсменка из Канады Марион Тэну. Россиянки Любовь Никитина и Анастасия Прыткова заняли восьмое и 10-е места соответственно. А вот россияне Арсений Вагин, Станислав Никитин, Денис Сляднев и Есения Пантюхова квалификацию не прошли.

После финальных прыжков золото досталось Максиму Бурову, серебро - Павлу Кротову. Третье место завоевал швейцарец Ной Рот. У женщин лидировала представительница Австралии Лаура Пил, серебро досталось американке Эшли Колдуэлл, бронза - россиянке Любови Никитиной.

В командных соревнованиях лучшими оказались россияне (в составе команды выступали Анастасия Прыткова, Павел Кротов и Максим Буров), серебряные медали завоевали швейцарцы, бронзовые - американцы.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Москве 23 января.

Кстати

Ярославская область - опорный регион РФ для развития фристайла. Здесь 200 спортсменов-фристайлистов, среди которых три заслуженных мастера спорта, два мастера спорта международного класса, два мастера спорта, шесть кандидатов в мастера спорта и около 80 спортсменов массовых разрядов. На первом этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в Финляндии в декабре 2020 года, воспитанники ярославской спортивной школы олимпийского резерва N 3 завоевали все призовые места в мужском зачете и бронзу среди девушек.