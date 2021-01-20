СК начал проверку после отравления детей в Подмосковье

В подмосковном Пушкине следователи начали проверку по факту массового отравления школьников, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Как сообщили в ведомстве, дети обращались в городские больницы 19 и 20 января. У всех были симптомы отравления. В общей сложности о плохом самочувствии сообщил 41 ученик.

Следователи работают в обеих школах Красноармейска, в которых учатся отправившиеся ребята. Будут допрошены руководители учебных заведений и организации, доставлявшей еду. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела.

Ранее ведомственную проверку начала Пушкинская прокуратура.