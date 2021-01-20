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20.01.2021 23:39
Рубрика: Общество

Поддержанные вещи

Скорую социальную помощь в Подмосковье можно оформить онлайн
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 11(8362)
В Подмосковье оцифровали важную социальную услугу - получение неотложной социальной помощи. Став электронной, услуга хорошо прибавила и в скорости исполнения.

"К категории неотложных социальных услуг, относятся, например, получение бесплатного горячего питания или набора продуктов, предметов одежды и обуви первой необходимости, экстренная юридическая или психологическая помощь", - объясняет министр социального развития области Ирина Фаевская. А еще среди срочных услуг - короткий курс по уходу за тяжелыми больными. Им могут воспользоваться, например, родственники пациентов с необратимыми формами инсульта. Или вот, скажем, нужно пенсионеру из сельской местности попасть в городскую больницу. Это тоже срочная социальная услуга. Как и содействие в получении временного жилого помещения в случае ЧП.

Минтруд определил размер индексации социальных выплат

"Прежде подать заявление на получение такого вида услуг можно было только при личном обращении в МФЦ", - говорит министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар. Значит, нужно было найти время для визита в многофункциональный центр, что просто для горожан, но гораздо сложнее для жителей деревень или садоводческих товариществ. Притом сразу же получить услугу не удавалось - помощь приходила самое быстрое на следующий день. Но как только неотложную социальную помощь оцифровали, сроки ее оказания сократились. И теперь получить все услуги можно в течение одного рабочего дня.

Получить срочные соцуслуги жители могут за один рабочий день

Все оформляется на областном портале госуслуг. Для оформления нужен только паспорт.

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