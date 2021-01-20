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20.01.2021 16:15
Рубрика: Экономика

Специалисты ОАК начали сборку обновленного планера Ил-114-300

Текст: Наталия Ячменникова
Специалисты ОАК начали стыковку крыла и хвостового оперения обновленного планера Ил-114-300. На серийном заводе в Луховицах приступили к следующему этапу сборки второго опытного образца нового регионального турбовинтового пассажирского самолета.
Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"/РИА Новости Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"/РИА Новости
Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"/РИА Новости

Самолет изготавливается в широкой кооперации предприятий ОАК в составе Госкорпорации Ростех. Работы по производству крыла и хвостового оперения выполнены воронежским авиазаводом ВАСО. Окончательная сборка осуществляется на Луховицком авиационном заводе им. П. А. Воронина - филиал РСК МиГ. Разработчик самолета - Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Новый самолет Ил-114-300 совершил свой второй полет

"Ил-114-300 обладает рядом несомненных преимуществ, делающих лайнер привлекательным для потенциальных заказчиков. Самолет прост в эксплуатации, его характеристики дадут возможность использовать машину, в том числе, с грунтовых полос, при этом лайнер экономичен - расход топлива составит до 500 кг/ч. Сегодня мы собираем второй опытный экземпляр самолета, который получит обновленный планер. Планируется, что машина присоединится к летным испытаниям уже в этом году, что ускорит вывод Ил-114-300 на рынок. Кроме того, на втором опытном экземпляре отрабатываются технологии изготовления, которые позволят наладить серийный выпуск самолетов в кратчайшие сроки", - сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Второй опытный Ил-114-300 создается по серийным технологиям. Бесстапельная сборка, применяемая при производстве нового Ил-114-300, обеспечивает высокую точность работ. Корректировка положения агрегатов и составных элементов планера осуществляется при помощи цифровых технологий.

"При разработке и производстве нового Ил-114-300 используются современные отечественные технологии, инновационные решения. Новая силовая установка, цифровой пилотажно-навигационный комплекс, новые системы и оборудование, большинство которых разработано специально для этого самолета и впервые запускаются в производство. Планируется, что в соответствии с графиком работ второй опытный самолет присоединится к летным испытаниям в 2021 году", - сообщил первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Ил-114-300 - ближнемагистральный пассажирский турбовинтовой самолет. Воздушное судно создается для местных авиалиний, для эксплуатации в том числе в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и в сложных климатических условиях. Ил-114-300 может использоваться для обеспечения авиационной мобильности населения в труднодоступных районах Севера, Дальнего Востока и Сибири, - сообщает пресс-служба ОАК.

Основные характеристики Ил-114-300:

- максимальная пассажировместимость - 68 кресел,

- максимальная коммерческая нагрузка - до 6,8 т,

- крейсерская скорость - 500 км/ч,

- дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой (6,8 т) - 1400 км,

- перегоночная дальность - 5000 км,

- высота полета - до 7600 м..

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