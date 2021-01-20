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20.01.2021 19:49

Тверские дети получили новогодние подарки от Калининской АЭС

В канун Нового года более 1000 детей из Удомельского городского округа и соседних районов получили подарки от Калининской АЭС. Им вручили сладкие наборы и игрушки.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

"Каждый год в эту волшебную новогоднюю пору Калининская АЭС уделяет особое внимание детям. Подарки получают воспитанники сельских детских садов и школ, а также ребята из социальных учреждений Удомельского и Вышневолоцкого городских округов, Бологовского, Лесного, Старицкого, Спировского и Рамешковского районов", - отметила начальник отдела социального развития КАЭС Марина Клещерова.

Не остались без подарков и жители города атомщиков. Много положительных отзывов получило праздничное оформление площади перед Центром общественной информации КАЭС. Яркая иллюминация, украшенная елка с гирляндами, тематические фотозоны, световые инсталляции, ледяные фигуры и горка - все это подготовила для удомельцев Калининская АЭС.

Настоящим сюрпризом для детей и взрослых стал праздничный проект - Новогодний экспресс #ВРЕМЯЧУДЕС. В рамках акции на протяжении зимних каникул по улицам и окрестностям Удомли курсировал новогодний автобус с Дедом Морозом, Снегурочкой и веселыми снеговиками. Необычный рейс останавливался во дворах, чтобы устроить детям праздник. Ребят ждала анимационная развлекательная программа, викторины и фокусы. Праздничная программа включала и интернет-марафон: удомельцев ждали конкурсы, увлекательные онлайн квесты и квизы! Каждый участник уличных развлекательных программ и онлайн активностей получил от Деда Мороза подарок.

"В условиях пандемии и связанных с ней ограничений, Калининская АЭС нашла возможность устроить и подарить жителям Удомли незабываемый уличный праздник - как для горожан, так и для сельских жителей, - отметил заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев. - Новый год невозможно представить без Деда Мороза, подарков и особенной, волшебной атмосферы. Эту задачу выполнила акция #ВРЕМЯЧУДЕС - беспрецедентное мероприятие для нашего городского округа. Мы рады, что смогли удивить, восхитить, порадовать наших удомельцев, создать для них необыкновенное настроение и незабываемые впечатления".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Калининская АЭС

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