В Белгороде отремонтируют 14 участков дорог

В Белгороде уже в апреле приступят к ремонту 14 участков дорог, общая протяженность которых составляет 12,5 километра. Работы проведут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Подрядчик определен по итогам торгов. Общий объем финансирования - более 204 миллионов рублей.

По словам первого заместителя начальника МКУ "Управление капитального строительства" Игоря Лютенко, помимо дорожного покрытия обновят дорожную разметку, знаки, там, где необходимо, заменят бордюры. На перекрестке улицы Попова и Гражданского проспекта установят светофор.

Список участков, нуждающихся в ремонте, сформировали на основе анализа их состояния и аварийности, проведенного совместно с ГИБДД. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации города Белгорода: http://www.beladm.ru/publications/press-sluzhba/novostnaya-lenta/publication/v-belgorode-otremontiruyut-125-km-dorog-v-ramkah-n/