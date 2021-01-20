В центре Москвы вырос спрос на апартаменты

Спрос на апартаменты в Центральном округе Москвы за декабрь 2020 года вырос почти на 45 процентов. Об этом говорится в опубликованном исследовании агентства недвижимости Skolkovo Realty.

Брокеры отмечают, что уровень интереса к столичному центру у покупателей апартаментов показывал положительную динамику в течение 4 месяцев подряд, начиная с августа. Притом самый значительный рост был зафиксирован в ноябре к октябрю, когда оличество обращений резко увеличилось почти на 28 процентов.

Что касается предложения на рынке апартаментов в центре, то самый большой рост был отмечен в Пресненском районе, где количество лотов достигло 240 лотов. В то же время в остальных 6 районах ЦАО объем предложения снизился. Наиболее значительное снижение отмечено в Тверском районе, минус 76 объектов.

Как отмечают аналитики агентства, самый доступный апартамент в ЦАО можно приобрести за 5,5 млн рублей, а самый дорогой - за 2,6 млрд рублей.