В Москве начнут тестировать на иммунитет после прививки "ЭпиВакКороной"

Москвичи получат возможность проверить уровень сформировавшегося иммунитета после прививки вакциной "ЭпиВакКорона" (разработана ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора). Исследование будет выполнять Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а сдать кровь для проверки можно в пяти пунктах тестирования, которые сегодня откроют в столице.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что для оценки поствакцинального иммунитета людям, сделавшим прививку препаратом "ЭпиВакКорона", нужно уточнить уровень иммуноглобулинов класса G на 35-42 день со дня первого введения вакцины. При этом вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Для тестирования используют тест-системы для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к белкам коронавируса SARS-CoV-2 "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", эти тест-системы также разработаны "Вектором".

В ведомстве сообщили, что пока тест на поствакцинальный иммунитет можно сдать в пяти пунктах, расположенных в районе станций метро "Алексеевская", "Аэропорт", "Коломенская", "Менделеевская", "Новослободская" и "Тимирязевская".