В Москве поставлен рекорд по ипотекам

Количество ипотек, зарегистрированных в Москве в прошлом году, побило рекорд и превысило 100 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Общее число заключенных ипотечных договоров за этот период составило 104 231, это на 16 процентов больше результата 2019-го. В частности, в ноябре рост показателя составил 14 процентов против того же месяца в позапрошлом году, а в декабре - 24 процента.

На рост ипотеки повлияло несколько факторов, отмечают в управлении Росреестра. Во-первых, планомерно снижалась ключевая ставка, что повлияло на кредитную политику банков. Во-вторых, льготная ипотека простимулировала многих из тех, кто снимал жилье при сопоставимых ежемесячных платежах.

"В январе прошлого года мы зафиксировали 6,3 тысячи ипотек, в июне - после снятия в Москве режима самоизоляции граждан и возобновления работы центров госуслуг "Мои Документы" - 8,3 тысячи, а по итогам декабря уже свыше 13 тысяч сделок, что стало максимальным за все годы показателем", - комментирует руководитель столичного управления Игорь Майданов.