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20.01.2021 22:32
Рубрика: Власть

В Москве расширили доступ к машино-местам

Текст: Сергей Бабкин

Жителям Москвы стало проще купить машино-место. Как сообщили в Центре управления городским имуществом, теперь выкупать "квадраты" в придомовом паркинге по преимущественному праву можно без ограничений.

Фото: РИА Новости
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Раньше одна семья имела преимущество при покупке только двух машино-мест. А теперь вступило в силу постановление мэрии, отменяющее это ограничение. "Программа по обеспечению москвичей парковками расширяется, - рассказал за гендиректора центра Александр Окунев. - Теперь проживающие в одной квартире могут купить неограниченное число мест в паркинге, функционально связанном с домом".

Сейчас город выставил на торги машино-места по шести адресам. В ближайшее время этот перечень намерены расширить.

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