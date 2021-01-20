В Москве расширили доступ к машино-местам

Жителям Москвы стало проще купить машино-место. Как сообщили в Центре управления городским имуществом, теперь выкупать "квадраты" в придомовом паркинге по преимущественному праву можно без ограничений.

Раньше одна семья имела преимущество при покупке только двух машино-мест. А теперь вступило в силу постановление мэрии, отменяющее это ограничение. "Программа по обеспечению москвичей парковками расширяется, - рассказал за гендиректора центра Александр Окунев. - Теперь проживающие в одной квартире могут купить неограниченное число мест в паркинге, функционально связанном с домом".

Сейчас город выставил на торги машино-места по шести адресам. В ближайшее время этот перечень намерены расширить.