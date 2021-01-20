В Москве резко выросли цены в элитных новостройках

На рынке московских новостроек бизнес-класса отмечен рост цен: средняя цена "квадрата" за последний год выросла на 25 процентов и составила 300 690 рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные компании "Метриум".

"Главная причина роста цен в этом сегменте заключается в высоком платежеспособном спросе и сокращении предложения", - отмечают в компании. Естественно, что за ростом цен на "квадрат" пошли вверх и средние цены на квартиры. Средний бюджет вырос без малого на 24 процента и составил 22,4 млн рублей.

"В первом полугодии 2020-го мы ожидаем продолжение тенденции роста цен. Несмотря на то, что из-за повышенного спроса цены на рынке побили исторические максимумы, потенциал для роста все еще остается", - отмечает руководитель "Метриума" Мария Литинецкая.

Ранее "РГ" сообщала, что в последнее время существенно вырос также спрос на апартаменты в центре Москвы.