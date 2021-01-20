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20.01.2021 19:36
Рубрика: Общество

В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса

Текст: Сергей Бабкин

Московская область, как и столица, открывает мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, первый такой пункт откроется в ТЦ "Мега Химки" с 21 января.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"Наша задача сейчас - сделать вакцинацию против COVID-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах - это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании", - сказала министр Светлана Стригункова. Такие пункты развернуты в девяти муниципалитетах.

В частности, в ТЦ "Мега Химки" будут без записи принимать пациентов медработники Химкинской больницы. Время работы - с 12.00 до 22.00 ежедневно. Пункт расположен в Центре культуры на первом этаже. Привиться от коронавируса могут люди старше 18 лет при отсутствии противопоказаний и признаков ОРВИ. Понадобится паспорт и полис ОМС.

Также сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике. Запись ведется по телефону 122, через портал "Госуслуг", а также в самом медучреждении.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вакцинация от коронавируса

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