В Подмосковье задержан полицейский за взятку в четверть миллиона

Исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Солнечногорску Александр Уткин оказался замешан в крупном коррупционном скандале - именно в том явлении, против которого обязан бороться.

В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что он был задержан с поличным оперативниками УФСБ России по Москве и Московской области и УСБ ГУ МВД России по Московской области в момент получения денег - 250 тысячи рублей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова уточнила, что по делу проходят два сотрудника ОМВД России по Солнечногорску. Начата служебная проверка, по ее результатам они оба будут уволены. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их начальники.

В чем обвиняют бывшего борца с коррупцией? По версии следствия, Уткин получил через посредника деньги за непроведение проверки и непривлечение к уголовной ответственности и за общее покровительство общества ООО "Сенеж Управления". То есть, за полицейскую "крышу". Впрочем, как было на самом деле, выяснит следствие и решит суд.