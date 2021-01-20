В школьной столовой в Калужской области обнаружили кишечную палочку

В Калужской области выяснили причину отравления учеников начальных классов одной из школ города Обнинск. Прокурорская проверка обнаружила серьезные нарушения санитарных норм, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось 17 декабря - ученикам после завтрака в школьной столовой стало плохо, у некоторых началась рвота. Инцидент расследовали специалисты Роспотребнадзора, по поручению облпрокуратуры проверку провели сотрудники надзорного органа по городу Обнинск.

В результате специалистами в пищеблоке школы были обнаружены насекомые, нарушения инструкции по мытью посуды и прочего кухонного инвентаря. Не проводились ежедневные пробы готовой продукции. Анализ смывов, взятых с кухонных приборов, выявил кишечную палочку.

В настоящее время заведующая пищеблоком оштрафована, нарушения устраняются.