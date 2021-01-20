В старинном Боровске открылась уникальная галерея

В старинном Боровске Калужской области открылась галерея Людмилы Киселевой. На открытие художница прийти не смогла, так как не умеет... ходить.

Эта работа художницы называется "Пусть светит". Фото: Людмила Киселева

Здание, где разместилась эта необычная выставка, найти не составит особого труда: перед домом находится фонтан, в центре которого скульптура девочки под зонтом "Пусть светит". Все, как на рисунке художницы. В экспозиции - графические работы Людмилы Киселевой, акварели, которые она мечтала подарить городу, более десятка книг. И теперь эта мечта осуществилась...

Люся родилась в Боровске в холодном январе сорок второго. Она была вторым ребенком. Потом родились еще трое, но в живых осталась она одна. В четыре года она еще стояла на ножках, потом упала и уже не поднялась.

В ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера" ей заложили основы характера. Именно здесь она почувствовала, что мир для нее не потерян. Кстати, институт с российской стороны - участник Союзной программы "Спинальные системы".

В 15 лет Люся поступила в заочный народный университет искусств, а в 1965 году прошла ее первая художественная выставка. Рисунки Людмилы Киселевой публиковали всесоюзные газеты и журналы.

В 1977-1978 годах по городам Советского Союза прошла ее вторая персональная выставка.

Благодаря программе, которую курирует Людмила Георгиевна, инвалиды района окружены заботой.

За свою неутомимую общественную работу Людмила Киселева награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.