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20.01.2021 16:06
Рубрика: Культура

В театре "Геликон-опера" открылся пункт вакцинации. Как он работает?

Текст: Андрей Васянин
Театр "Геликон-опера" теперь будет открыт каждый день с 10.00 до 21.00 - с перерывами на санобработку и вечерние спектакли. Там заработал мобильный прививочный пункт - один из нескольких, открывшихся в Москве форпостов борьбы с COVID-19.

- Почему театр? Да потому что это чуть ли не самая безопасная городская среда, - говорил журналистам на пресс-подходе перед открытием кабинета генеральный директор - художественный руководитель театра Дмитрий Бертман. В письме мэру Москвы Сергею Собянину он первым в столице предложил создать такой пункт. - В "Геликоне" много воздуха, много пространства, у нас хорошо проветриваемые помещения. И потом театр - не больница, сюда, надеюсь, пойдут охотнее, с иным настроем.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Входишь с Большой Никитской в Шаляпинское фойе: атриум с прозрачной крышей, где под стеклом в полу витрина с раритетами - молотком и подковой, найденными здесь во время реконструкции, камнем-сердцем из Зальцбурга, родины Моцарта. Но тебе налево - в фойе Мусоргского, украшенное бюстом Дмитрия Хворостовского. Вдоль стен - мягкие диваны и стулья - здесь уже сидят первые прививающиеся, ждущие очереди в кабинет, где планировалось устроить музей театра. Но сейчас не до него: в ближайшие 40 дней будущий музей будет прививочным пунктом.

Заходим в него вместе с юристом Александром Константиновичем, одним из первых посетителей кабинета. Заглядываю за ширму, где с ним беседует врач. Воздух тут свежий, чуть прохладный, вентиляционное оборудование театра было дополнено медицинскими воздухоочистителями. В кабинет, по словам сотрудников театра, было добавлено света по санитарным нормам, стены из желтоватых стали светло-серыми - тоже по рекомендации специалистов. У стены бактерицидная установка, массивный серый холодильник для хранения вакцины, на столике - первая коробка с флаконами. Медицинское оснащение кабинета вплоть до столов и стульев полностью взяла на себя Городская поликлиника №3. Последние указания накануне открытия дала комиссия, в которую вошли представители Роспотребнадзора, Департамента торговли Москвы, Оперативного штаба по коронавирусу при Правительстве столицы.

Александр Константинович с женой Ниной Николаевной, которая привилась вместе с мужем, уже пьют в театральном кафе сок под па-де-де из "Щелкунчика": музыка помогает расслабиться, прислушаться к своему состоянию после прививки. Александр Константинович, немолодой, крепкий мужчина, привиться решил после разговора с сыном, врачом, все разъяснившему ему про вакцину. Пункт в театре супруги выбрали из-за близости к работе: от здания Верховного суда на Поварской, где оба работают, тут пятнадцать минут пешком. Прививка, по их словам, ничем не отличается от обычного укола.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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В первый день график работы кабинета был свободным - привиться мог любой в любое время. Потом все придет в порядок: с 10.00 до 13.00 прививаться пойдут сотрудники театра (по словам Дмитрия Бертмана, готовность высказали около ста артистов "Геликона") и, как тут надеются, сотрудники Консерватории, Театра им. Маяковского, Театра "У Никитских ворот".

- Главное, что прививка дает артисту - уверенность, что твои концерты и спектакли не будут отменены, а обязательства перед публикой не подвергаются риску, - говорит меццо-сопрано из "геликоновского" "Севильского цирюльника" Мария Масхулия.

После обеда прививочный пункт будет открыт для всех до самого вечера - если в этот вечер не будет спектакля. Ведь идея Бертмана (давно привитого) организовать в своем театре такой кабинет носит, возможно, и агитационный характер: в вечер спектакля привиться, а заодно посмотреть выставку гобеленов, проходящую сейчас в "Геликон-опере".

В четверг спектакля в театре нет, а в пятницу вечером дают премьерного "Арлекина" Бузони.

Дословно

Дмитрий Бертман, художественный руководитель "Геликон-Оперы":

- Перед тем, как привить свою маму, которой далеко за 65, я изучил эту тему досконально: перечитал массу литературы на разных языках, общался с вирусологами и микробиологами - среди которых есть и зрители нашего театра. Я хотел убрать все риски. Мама привилась и теперь у нее титр антител - 13 тысяч и она ходит в гости, магазины, общается с людьми, не боясь ничего. Когда мне говорят - ах, что же будет, если я привьюсь, то я вспоминаю времена, когда была изобретена электрическая лампочка - но люди все равно жили при свечах и лучинах. Сейчас схожая ситуация: сделана защита, есть возможность эту защиту взять, но мы все равно рискуем. А смысл?

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