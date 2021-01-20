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20.01.2021 13:09
Рубрика: Культура

Морской бой "Варяга"

В обновленном тульском музее гости смогут встать за штурвал крейсера
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 10(8361)
В Тульской области после капитального ремонта открыли музей командира крейсера "Варяг" Всеволода Руднева. Это уже третье рождение этого музея на родине легендарного капитана в деревне Савино.
На церемонии открытия вместо красной ленточки гостей ждал швартовый канат. Фото: Правительство Тульской области На церемонии открытия вместо красной ленточки гостей ждал швартовый канат. Фото: Правительство Тульской области
На церемонии открытия вместо красной ленточки гостей ждал швартовый канат. Фото: Правительство Тульской области

Потомственный моряк, Всеволод Руднев происходил из дворян Тульской губернии. Окончив Морское училище и стрелковую школу в Петербурге, он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за знаменитый бой в Русско-японской войне в бухте Чемульпо.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Капитан 1-го ранга, Всеволод Федорович Руднев получил чин флигель-адъютанта и был назначен командиром строившегося в Петербурге эскадренного броненосца "Андрей Первозванный". Но в 1905 году он не предпринял дисциплинарных мер против революционно настроенных матросов своего экипажа, за что высочайшим приказом был уволен в отставку с присвоением звания контр-адмирала. Руднев умер на родовой земле в июле 1913 года, похоронен в деревне Савино Заокского района Тульской области.

В год 50-летия подвига "Варяга" в деревне Савино на могиле Всеволода Руднева была установлена мраморная плита, а через два года в Туле открыт памятник национальному герою России. От самой усадьбы к тому времени уже ничего не осталось. В 1984 году в деревне Русятино Заокского района по инициативе капитана второго ранга Юрия Чернова, много лет собиравшем все, что связано с крейсером и его командиром, и местного краеведа Александра Трошина был открыт музей Руднева - небольшая комната в здании местной администрации. Многочисленные экспонаты: личные вещи Всеволода Руднева, уникальные документы и предметы, связанные с историей крейсера "Варяг", - все это хранилось в ужасной тесноте. Не раз крупные российские музеи предлагали выкупить часть экспонатов из этой коллекции.

Хранитель памяти о легендарном земляке всего два года не дожил до начала строительства настоящего музея, который появился в селе Савине к 100-летию подвига крейсера "Варяг". В прошлом году его закрыли на реконструкцию.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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И вот третье открытие возрожденного музея. В здании заменены инженерные системы и кровля, сделана вентиляция, которой раньше не было, оштукатурен фасад, установлены новые окна и двери, проведена внутренняя отделка. Но главное - обновление экспозиции. В основном круглом зале появилось мультимедийное оснащение, с помощью которого можно узнать о предпосылках Русско-японской войны, ходе сражения у Чемульпо, кораблях и судьбах моряков. Интерактив - игра "Морской бой", в ходе которой гости могут встать за штурвал крейсера и почувствовать себя настоящими моряками.

Экспозиция в малом зале посвящена капитану Всеволоду Рудневу, его карьере и семейной жизни, предкам и потомкам. На ней представлены уникальные экспонаты из фондов Тульского музейного объединения.

- Экспозиция музея В. Ф. Руднева отвечает всем требованиям современного музейного дела. Безусловно, он вызовет большой интерес не только со стороны жителей региона, но и у туристов, - отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Кстати

За время существования музея его экспозиция пополнялась экспонатами из Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга, Государственного исторического музея, Главного штаба ВМФ России и других военных и общественных морских организаций. Преобразилось и пространство вокруг музея: появились тематический сквер, аллея якорей и беседки с качелями.

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