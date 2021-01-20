Завершена реставрация витражей бывшего павильона "Поволжье" на ВДНХ

Завершена реставрация витражей для павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший "Поволжье") на ВДНХ, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Павильону №15 специалисты возвращают исторический облик. В рамках проекта завершена реставрация витражей, которые являются украшением фасада здания, - отметил Петр Бирюков. - Эти витражи - важный декоративный элемент внешнего облика павильона, вечером они выделяются специальной подсветкой".

Витражи сохранились в неплохом состоянии, так как были защищены с двух сторон специальным стеклом. Наблюдались небольшие утраты фрагментов стекол, трещины, также были повреждены защитные стекла и роспись, а местами она вообще отсутствовала. Восстанавливали витражи в реставрационных мастерских.

"В местах утрат стекла поменяли на аналогичные по цвету и фактуре, причем специалисты их подбирали из имеющихся запасов, - сообщил Петр Бирюков. - В центральных витражах еще восстановили тонировку стекла по авторской технологии методом тампования. С применением специальных красок восстановили роспись на стеклах, заделали трещины и заменили защитное стекло на закаленное".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специалистам осталось воссоздать фрагмент нижней правой части левого витража, который был утрачен. В настоящий момент он находится в работе, в скором времени все отреставрированные витражи вернутся на фасад павильона. Завершить работы планируют в этом году.