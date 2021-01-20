На Курилах прошел ледяной дождь

В военном городке Горячие Ключи на южно-курильском острове Итуруп прошел ледяной дождь. Из-за этого возникли перебои с электрическом.

Как рассказал "Интерфаксу" глава Курильского городского округа Вадим Рокотов, вначале в городе внезапно потеплело, столбики термометров поднялись до плюс пяти градусов. После этого начался дождь и случилось резкое похолодание.

"В результате в Горячих Ключах получился аналог ледяного дождя во Владивостоке. У военных что-то залило, затем ударили морозы и начались перебои с электроэнергией", - объяснил Рокотов.

Проблемы начались из-за того, что лед разорвал подземный электрокабель. Чтобы устранить последствия пришлось начать веерное отключение электроэнергии в домах. Сейчас по такой схеме подают свет в шесть зданий. Электричество включается на два часа с промежутками до четырех часов.

Пока военнослужащие справляются своими силами. При необходимости им на помощь отправят дежурную автомастерскую, бригаду электриков.

Отмечается, что отопление есть во всех 24 домах военгородка, включая 14 многоквартирных. Теплоснабжение идет от угольной котельной, трубы не переморожены. В штатном режиме работают местные школа и амбулатория. Там проблем с электричеством нет.

"Думаю, что к вечеру все устранят. Держим ситуацию на контроле", - заявил глава городского округа.