Новости

На Курилах прошел ледяной дождь 05:46
Кандидат на пост главы Пентагона предложил закрыть тюрьму Гуантанамо 05:42
Темные полоски на ногтях назвали признаком проблем со здоровьем 04:55
Тысячи нелегальных мигрантов из Гондураса удалось остановить на пути в США 04:42
Российские специалисты проверят системы безопасности аэропорта Хургада 04:30
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи 04:12
В Калифорнии распространился возникший в штате новый штамм коронавируса 03:37
В США перед инаугурацией Байдена похитили военную форму 03:05
Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией 02:47
Трамп может лишиться членства в Гильдии киноактеров США 02:17
В США заявили о стремлении к продлению ДСНВ при Байдене 01:41
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля 01:07
Сенат Италии выразил доверие правительству Конте 01:02
Жительница Таиланда получила 43 года тюрьмы за оскорбление монарха 00:51
В Италии нашли украденную копию картины Да Винчи 500-летней давности 00:40
CNN: Байдену передадут "ядерный чемоданчик" при любой инаугурации 00:32
Директор ЦРУ объявила о своей отставке 00:29
Эмир Кустурица заявил о желании привиться от COVID-19 "Спутником V" 00:22
91-летний экс-премьер Франции предстал перед судом по обвинению в откатах 00:22
Количество смертей от коронавируса в США превысило 400 тысяч 00:03
Минтранс ищет инвесторов для лоукостеров: первым может стать Сбербанк 19.01.2021
Экс-вратарь сборной Малафеев госпитализирован с тяжелым поражением легких 19.01.2021
Президенты России и Боливии обсудили "Спутник V" 19.01.2021
У Москвы-реки загорелся автомобиль 19.01.2021
Собянин установил прожиточный минимум в Москве 19.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 05:46
Рубрика: Происшествия

На Курилах прошел ледяной дождь

Текст: Дина Непомнящая

В военном городке Горячие Ключи на южно-курильском острове Итуруп прошел ледяной дождь. Из-за этого возникли перебои с электрическом.

Как рассказал "Интерфаксу" глава Курильского городского округа Вадим Рокотов, вначале в городе внезапно потеплело, столбики термометров поднялись до плюс пяти градусов. После этого начался дождь и случилось резкое похолодание.

Вильфанд сравнил ледяной дождь во Владивостоке с московским в 2010 году

"В результате в Горячих Ключах получился аналог ледяного дождя во Владивостоке. У военных что-то залило, затем ударили морозы и начались перебои с электроэнергией", - объяснил Рокотов.

Проблемы начались из-за того, что лед разорвал подземный электрокабель. Чтобы устранить последствия пришлось начать веерное отключение электроэнергии в домах. Сейчас по такой схеме подают свет в шесть зданий. Электричество включается на два часа с промежутками до четырех часов.

Фото: iStock
В Приморье более 42 тысяч человек остались без электричества

Пока военнослужащие справляются своими силами. При необходимости им на помощь отправят дежурную автомастерскую, бригаду электриков.

Отмечается, что отопление есть во всех 24 домах военгородка, включая 14 многоквартирных. Теплоснабжение идет от угольной котельной, трубы не переморожены. В штатном режиме работают местные школа и амбулатория. Там проблем с электричеством нет.

"Думаю, что к вечеру все устранят. Держим ситуацию на контроле", - заявил глава городского округа.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

Главное сегодня

Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией
Дональд Трамп выступил с прощальной речью
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи
Путин оценил темпы газификации страны
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни