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20.01.2021 11:05
Рубрика: Общество

Ученый назвал метан "спящим гигантом" глобального потепления

Текст: Юрий Батин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В арктической зоне Восточной Сибири, где сосредоточены три главных хранилища углерода, потепление и освобождение парниковых газов, в основном метана, происходит быстрее всего.

Фото: Подэрни Роман / Фотохроника ТАСС
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Об этом на международном форуме "Изменение климата и глобальная энергия" заявил заведующий лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов.

"Спящие гиганты" всемирного круговорота углеродов находятся в Арктике, и они очень чувствительны к потеплению. Это вечная мерзлота тундры и тайги, она тает медленно, и ее средняя температура составляет минус 10 градусов. Морская вечная мерзлота на шельфе Северного Ледовитого океана находится в переходном состоянии с температурой минус 1 градус, а прибрежная мерзлота в настоящее время разрушается от потепления и действия волн", - цитирует ученого ТАСС.

Игорь Семилетов отметил, что таяние замерзшего морского шельфа высвобождает большие объемы парниковых газов, в первую очередь метана и двуокиси углерода, а также разрушает месторождения природного газа. По его словам, ключевым регионом является восточно-сибирский шельф, где находится около 80 процентов морской вечной мерзлоты и около 80 процентов предполагаемых неглубоких месторождений газа. При этом именно восточно-сибирские моря являются местом, где к 2100 году прогнозируется наибольшее повышение среднегодовой температуры - более чем на пять градусов.

Ученый подчеркнул, что одним из возможных последствий изменения климата может стать высвобождение залежей метана, в том числе в виде газогидратов.

"Недостаточное понимание этого процесса создает одну из наибольших неопределенностей для исследователей климата. Восточно-сибирский шельф является значимым источником выбросов метана в атмосферу, поскольку вечная мерзлота является крышкой, которая закрывает залежи газогидратов и метана", - отметил Игорь Семилетов.

В сентябре - ноябре прошлого года международная экспедиция на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" провела работу в морях Восточной Арктики и Карском. В процессе исследований российские ученые обнаружили мощные выходы метана (сипы), которые являются причиной повышенного содержания этого газа над арктическими районами, а также целые сиповые поля. Исследования планируется продолжить в этом году.

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