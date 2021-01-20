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20.01.2021 09:49
Рубрика: Экономика

В 2020 году в Якутии добыли рекордный объем золота

Текст: Владимир Таюрский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение 2020 года действующие на территории Якутии недропользователи получили около 39 тонн золота, что является рекордным для республики и третьим по величине среди регионов России показателем.

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Объем добычи драгоценного металла превысил уровень 2019 года на 7,1 процента. Как сообщила пресс-служба министерства промышленности и геологии Якутии, рост объемов золотодобычи вызван увеличением производственных мощностей на предприятиях "Селигдар", "Полюс Алдан", "Нерюнгри-Металлик" и "Тарынская золоторудная компания".

В сообщении пресс-служба министерства отмечено, что в нынешнем году планируется запустить первую очередь Нежданинского месторождения группы компаний "Полиметалл", которое является самым крупным в стране. Его ресурсы оцениваются в 8,1 миллиона унций золотого эквивалента. Ежегодный объем производства на этом месторождении ожидается в пределах 155-180 тысяч унций золотого эквивалента.

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