В Хабаровске завели дело из-за вспышки кишечной инфекции в интернате

В Хабаровске следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (часть первая статьи 236 УК РФ).

Известно, что в школе-интернате №2 у 20 воспитанников и троих сотрудников обнаружили кишечную инфекцию. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их жизнь вне опасности.

"Сейчас следователи устанавливают точное количество заболевших и источник распространения инфекции", - отмечается на сайте ведомства.